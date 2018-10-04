Eğer kablosuz internet teknolojisini destekleyen herhangi bir ürün satın alırsanız, üzerinde Wi-Fi adından sonra çoğu insana anlamsız gelen bir dizi numara ve harf görürsünüz. Bu numaralar, Wi-Fi teknolojisinin standartlarını belirleyen Wi-Fi Alliance (Wi-Fi İttifakı) tarafından değiştirildi, daha basit ve anlaşılır oldu.

Wi-Fi teknolojisinin adını listede gördüğünüz zaman 802.11ac ya da “a, b, g, n” gibi uzantılarla yazıldığını fark edersiniz. Çoğu insan için “Wi-Fi 802.11ac” gibi isimlendirmeler doğal olarak çok karmaşık geliyor. Hele ki teknolojinin basitleşip toplumun her kesimine yayıldığı günümüzde artık oldukça demode bir isimlendirme anlayışı.

Wi-Fi Alliance, teknolojinin standartlarını belirlediği için sonunda isim konusuna da elini attı. Mevcut durumda raflarda olan cihazların isimlendirmeleri değişmeyecek olsa da, önümüzdeki süreçte çıkacak ürünlerde artık yeni isimler kullanılacak. En üstün Wi-Fi teknolojisi, 5. nesil olarak 802.11ac uzantısıyla biliniyor. Artık bu versiyonun adı Wi-Fi 5 olacak. Daha eski olan versiyonlar içinde şöyle bir basitleştirmeye gidildi:

802.11b (1999): Wi-Fi 1

802.11a (1999): Wi-Fi 2

802.11g (2003): Wi-Fi 3

802.11n (2009): Wi-Fi 4

802.11ac (2014): Wi-Fi 5

Yeni isimlendirme ile hangi versiyonun daha iyi olduğunu anlamak çok kolay, sayı ilerledikçe bağlantı kalitesi de artacak. Ayrıca örneğin Wi-Fi 5, bütün eski sürümleri de destekleyen bir teknoloji. Bu nedenle ürün listelerinde “a, b, g, n, ac” gibi karmaşık ifadeler yerine 1’den 5’e kadar sayılar göreceğiz.

Wi-Fi 6, 2019’da geliyor:

Önümüzdeki yıl standartlaşması beklenen yeni nesil kablosuz teknolojinin Wi-Fi 802.11ax olarak adlandırılması bekleniyordu. Artık onu Wi-Fi 6 olarak adlandıracağız. Elbette bunun için teknoloji üreticilerinin ürünlerini Wi-Fi 6 ismini kullanarak sunması gerekiyor. Aksi takdirde Wi-Fi 6 gibi bir markalandırma hiç işe yaramayacaktır.