Intutive Machines'in Ay'a yumuşak iniş yapacak insansız uzay aracı, bugün resmen uzaya fırlatıldı. İşte görev hakkında bilmeniz gerekenler.

ABD merkezli uzay araştırmaları şirketi Intutive Machines, geçen yıl Ay’a yumuşak iniş yapmayı başarmıştı. Şimdi ise şirketin ikinci Ay aracı resmen yepyeni bir görev için uzaya fırlatıldı.

IM-2 ismini alan ve şirket tarafından Athena olarak da adlandırılan araç, bugün sabaha karşı 03.15 civarlarında ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu’ndan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uydumuza gönderildi.

6 Mart’ta iniş yapmayı deneyecek, insanlıkeşif görevleri için Ay ortamını daha iyi anlamamızı sağlayacak

*IM-2'nin fırlatıldığı anlar.

Her şey planlandığı gibi giderse araç, 6 Mart Perşembe günü Ay’ın güney kutbunda bulunan ve oldukça büyük bir bölge diyebileceğimiz Mons Mouton platosuna yumuşak iniş yapacak. Mons Mouton’un Ay’ın en yüksek dağı olarak nitelendirildiğini de belirtelim.

IM-2’nin temel amacı, Ay ortamını daha iyi anlamamızı sağlayarak gelecekte gerçekleştirilecek insanlı görevlere katkı sağlamak. Araştırma için birçok önemli bilimsel aleti yanında bulunduruyor. Yüzeyin 1 metre kadar altında buz arayacak bir matkap ve keşif yapacak Grace isimli drone bunlardan sadece birkaçı.

Ayrıca IM-2’de Nokia Bell Labs tarafından sağlanan “Ay hücresel ağı” da test edilecek. Bunun yardımıyla iniş aracı ve gezi aracı arasında komut alma, görsel ve video aktarımı gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi denenecek.

Aracın Mars’ın zorlayıcı olabilecek yüzey yapısına dayanıklı olarak da tasarlandığını belirtelim. Engebeli yamaçlarını, kayaları ve kraterleri aşabilecek şekilde oluşturulmuş. Bu, aynı zamanda gelecekteki mürettebatlı görevleri desteklemek için de çok değerli bir özellik.