Avrupa Uzay Ajansı, geçen hafta 2032'de Dünya'ya çarpma riski %3'lere kadar çıkan 2024 YR4 asteroidinin riskinin %0,0001'e kadar gerilediğini duyurdu.

Son birkaç haftadır herkesin dilinde 2024 YR4 isimli asteroit vardı. Öyle ki gezegenimize yaklaşan bu cismin, 2032 yılında Dünya’ya çarpabileceği konuşuluyordu. Hatta geçen hafta çarpma ihtimalinin %2,6’dan %3,1’e çıktığını görmüştük. Bu, tarihte en yüksek çarpma ihtimali olan asteroit olarak kayıtlara geçmesini sağladı.

Şimdi ise bilim insnanlarından içinizi rahatlatacak bir açıklama geldi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2024 YR4’ün çarpma riskinin çok azaldığını duyurdu.

2032’de Dünya’ya çarpma riski %0,001’e düştü

ESA tarafından yapılan açıklamalara göre asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali, %0,001 gibi inanılmaz düşük bir orana geriledi. Zaten NASA da dün yaptığı açıklamada oranın %0,004’e düştüğünü ifade etmişti. ESA’nın açıklaması, daha da düştüğünü gösterdi.

Bu pek şaşırtıcı değil. Zaten bilim insanları geçen hafta yaptığı açıklamada da incelemelerini sürdürdüklerini ve rotasını daha iyi anlamaya başlayacaklarını belirtmişti. Bu yüzden endişelenilmemesini, oranın 0’a düşme ihtimalinin bile olduğunu söylemişlerdi. Nitekim dedikleri doğru çıktı.

Olası bir çarpışmanın 22 Aralık 2032’de gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak yeni hesaplamalar, çok büyük ihtimalle Dünya’nın yanından geçip gideceğini gösteriyor. Asteroid 2024 YR4’ün 54 metre çapında olduğunu belirtelim. Öyle gezegen katili olmasa da büyük bir şehri yok edebilecek kadar güçlü. Çarpışma anında 8 megatonluk enerji açığa çıkarabileceği düşünülüyor.