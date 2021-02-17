iOS 14.5'in yeni geliştirici beta sürümü, kullanıcıların hizmetine sunulacak yeni emojileri göstermeye başladı. Bu emojilere baktığımızda, kullanıcıların yeni sürümle çok sayıda yeni emojiyi kullanacaklarını görüyoruz. Şırınga ve kulaklık emojileri ile yeni versiyonlarıyla kullanıcılara sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir iOS 14.5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geliştiriciler tarafından test edilen sürüm, hemen her gün de başka bir yeniliğini ortaya çıkarıyor. Bu kez sizlere, iOS 14.5'le kullanıcıların hizmetine sunulacak yeni emojilerden bahsedeceğiz. Bu bağlamda iOS 14.5, çok sayıda yeni emoji ile iki yenilenmiş emojiye ev sahipliği yapacak.

Geliştiriciler tarafından yapılan paylaşımlara göre iPhone sahipleri, iOS 14.5 ile birlikte yenilenen bir şırınga ile yenilenen bir kulaklık emojisi ile karşılaşacaklar. Tahmin edilebileceği üzere yeni kulaklık emojisi, Apple'ın AirPod Max benzeri bir görünüme sahip olacak. Apple, mevcut şırınga emojisindeki kanı ortadan kaldırarak, kandan rahatsız olan kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

iOS 14.5, yeni yüz emojileri de getiriyor

iOS 14.5, Emoji 13.1 sürümüne destek veriyor. Bu da kullanıcıların, kirli sakallı erkek ve kadın yüzlerini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Elbette bu emojiler, farklı ten renkleriyle de kullanılabilecek. Ancak iOS 14.5'teki tek yeni yüz emojileri bunlarla sınırlı değil. Geleneksel surat emojileri de birkaç yeni üyeyle karşımıza çıkacaklar. Bunlardan bazıları şöyle görünecek;

Kullanıcılar, iOS 14.5'in yayınlanmasının ardından nefes veren bir surat, spiral gözlere sahip olan bir surat ve çevresi dumanla dolu olan bir surat emojisini kullanabilecekler. Bu arada, Yıldız Tilbe'nin "Kafam Hafif Dumanlı" şarkısı, iOS 14.5'le resmen emoji haline gelecek gibi görünüyor. Ayrıca çiftlerin ifade edildiği emojiler de iOS 14.5'le birlikte daha fazla seçeneğe sahip olacaklar.

iOS 14.5'in getireceği yeni emojiler bununla sınırla değil. Kullanıcılar, yanan kalp ve sarılmış bir kalp emojisini de yeni sürümde kullanabilecekler. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da yeni beta sürümler, yeni emojilere kapı aralayabilir.

Yenilenen şırınga ve kulaklık emojisi de şöyle