iOS 14.5'in Apple Haritalar için yepyeni bir özellik getireceği ortaya çıktı. Bu özellik, sürücülerin trafikteki durumlarla ilgili bildirimlerde bulunmasını sağlayacak. Birden çok bildirim yapılması durumunda bir güzergahtaki radar, trafik kazası ya da olası tehlikeler Apple Haritalar'a eklenecek.

iPhone sahipleri, kısa bir süre sonra yeni bir yazılım güncellemesi ile karşılaşacaklar. "iOS 14.5" olarak isimlendirilen bu yazılım güncellemesi, birkaç gündür geliştiriciler tarafından inceleniyor ve bu sürümün yeni özellikleri bir bir keşfediliyor. Bu bağlamda iOS 14.5'in önemli özelliklerinden bir tanesi, Apple Watch ile ekran kilidini açabilme imkanının tanınmasıydı. Şimdiyse Apple Haritalar için yeni bir özelliğin varlığı ortaya çıktı.

iOS 14.5 ile Apple Haritalar uygulaması; radar, trafik kazası veya trafikteki herhangi bir tehlikenin bildirilebilmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranı yukarı kaydırdıklarında, yeni bir menü ile karşılaşacaklar. Üstelik bu özellik, Siri ile de entegreli olarak çalışacak ve kullanıcı, sadece sesini kullanarak da bildirimde bulunabilecek.

Apple Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Kullanıcılar, trafik bildirim özelliğini kullanabilmek için öncelikle navigasyonu açacaklar. Belirlenen güzergahta ilerleyen kullanıcı, yolda gördüğü olayları bildirerek de diğer sürücülerin dikkatli olmalarını ya da alternatif güzergahlara yönelmesini sağlamış olacaklar. Ancak bir bildirimin haritaya eklenmesi için, birden çok sürücünün bildirimde bulunmuş olması gerekecek. Bu arada, Apple Haritalar'a trafik durumu bildirimi vermek çok kolay. Eklenen yeni menüdeki butonlardan birine dokunmanız ya da yaşanan durumu Siri'ye söylemeniz, o anki konumunuz için bildirim raporunun gönderilmesini sağlayacak.

Özellik, Apple CarPlay üzerinden de kullanılabilecek

Trafik durumu bildirim özelliğini keşfeden geliştiriciler, bu özelliğin Apple CarPlay'de de kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Bu bağlamda bir kullanıcı, eğer bulunuyor ise aracındaki Apple CarPlay bağlantısını yaptıktan sonra, bu özellikten faydalanabilecek. Yani aracınızın multimedya ekranını kullanarak da trafik kazalarını, olası tehlikeleri ve radarları bildirebileceksiniz.

iOS 14.5 ile kullanıcıların beğenisine sunulacak özellik, akıllara navigasyon uygulamaları arasında açık ara en iyi olarak bilinen Waze'i getiriyor. Zira hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen Waze, trafik durumu bildirim özelliğini çok daha önceden sunmuştu. iOS 14.5'le birlikte bu özellik, iOS ekosisteminin dahili navigasyon uygulamasına eklenmiş olacak. iOS 14.5'in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı ise şu an için bilinmiyor.