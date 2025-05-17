iPhone sahiplerine sunulacak olan iOS 19 öncesi son güncelleme iOS 18.6 için "iOS 18.6 ne zaman çıkacak?" sorusunu sizler için yanıtladık.

Apple, kısa süre önce iOS 18.5’i kullanıma sundu fakat bazı kullanıcılar forumlarda yaşadığı çeşitli sorunların bu güncellemeyle de çözülmediğini belirtti. Eğer siz de birtakım hatalar yaşıyorsanız, aklınıza gelen ilk çözüm yaklaşan sonraki güncellemeyi beklemek olabilir. Peki iOS 18.6 ne zaman çıkacak?

Apple için iOS 18.6 güncellemesi bir bakıma önemli çünkü iOS 18.6'yı kullanıma sunduğunda bir yandan da iOS 19 için geri sayımı başlatmış olacak. Yani bu güncelleme, yeni sürüme geçiş öncesindeki son büyük güncelleme olacak.

iOS 18.6 ne zaman çıkacak?

Geçmiş yıllardaki benzer güncellemeler dikkate alındığında, iOS 18.6’nın çıkış tarihi hakkında güçlü ipuçlarına sahibiz desek yalan olmaz. O hâlde gelin bir bakalım:

iOS 17.6 – 29 Temmuz 2024

iOS 16.6 – 24 Temmuz 2023

iOS 15.6 – 20 Temmuz 2022

Bu verilere göre iOS 18.6'nın da Temmuz ayının sonlarına doğru yayınlanmasını bekleyebiliriz. Apple, 10 Haziran'da iOS 19'u tanıtacağı WWDC 2025 etkinliğini gerçekleştirecek. iOS 18.6’nın ilk beta sürümünün de bu tarihten hemen sonra geliştiricilere sunulması oldukça muhtemel.

iOS 18.6 neler sunacak?

iOS 18.6, büyük yenilikler sunmasa da hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları açısından kritik öneme sahip. Üstelik bu güncelleme iOS 19’u desteklemeyen iPhone'lar için son büyük güncelleme olacağından Apple için de oldukça önemli.

iPhone tarafında Apple’ın destek politikasında büyük bir değişiklik beklenmiyor ancak iPad cephesinde bazı eski modeller liste dışında kalabilir. Bu nedenle iOS 19’a geçemeyecek kullanıcılar için iOS 18.6, güvenlik açısından hayati bir güncelleme olabilir.

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Peki sizin iOS 18.6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.