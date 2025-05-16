Cinebench 2024 test verilerine dayanan bu iddiaya göre, Copilot+ serisi bazı MacBook Air modellerine kıyasla %58’e kadar daha yüksek performans sunduğu belirtildi. Test verilerinin güncel modellerle tam olarak örtüşmediği de paylaşıldı.

Microsoft, YouTube’da yayınladığı yeni reklam filminde Copilot+ bilgisayarlarının hızına vurgu yaptı. Şirket, bazı Windows modellerinin Apple’ın MacBook Air serisinden daha hızlı olduğunu öne sürdü.

Microsoft’un paylaştığı reklama göre, Copilot+ serisine ait üst seviye Windows bilgisayarlar, M3 çipli MacBook Air’la kıyaslandığında %58’e kadar daha hızlı çalışabiliyor. Ortaya atılan bu iddia çok çekirdekli işlemcileri test eden Cinebench 2024 sonuçlarına dayanıyor. Ancak tabii test verilerinin Mayıs 2024 tarihli olduğu ve güncel modellerle tam olarak örtüşmediği de belirtiliyor.

Microsoft, M4 MacBook Air’e karşı da iddialı konuştu

Reklamda her ne kadar eski bir MacBook Air modeliyle karşılaştırma yapılmış olsa da, Microsoft bazı Copilot+ bilgisayarların en yeni M4 çipli MacBook Air modellerinden bile daha iyi performans gösterdiğini belirtildi. Şirket ise bu modeller arasında Snapdragon X Elite işlemcili Lenovo Yoga Slim 7x, Surface Laptop ve AMD Ryzen AI 9 HX 375 işlemcili HP OmniBook Ultra 14’ü örnek olarak paylaştı.

Apple cephesi ise M4 çip ailesinin watt başına sunduğu performansla öne çıktığını ifade etti. Şirket, bu işlemcilerin daha az enerjiyle yüksek performans sunduğunu ve MacBook Air modellerinin bu sayede hem ince ve sessiz çalıştığını hem de uzun pil ömrü sağladığını vurguladı. İşletim sistemi tercihi kullanıcıdan kullanıcıya değişse de performans karşılaştırmalarında hem Apple hem de Microsoft cephesinde güçlü modellerin öne çıktığı görüldü.