Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın Hindistan'a yönelik üretim planlarını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın bir süredir değişiklik yaptığı üretim planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Apple CEO’su Tim Cook ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaşarak, şirketin Hindistan’daki üretim faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Dün Tim Cook ile ufak bir sorunum vardı.” diyen Trump, Apple’ın Hindistan’daki üretim adımlarını eleştirdi. Şubat ayında Apple’ın ABD’ye 500 milyar dolarlık yatırım yapacağı sözünü hatırlatan Trump, “Ona 'Dostum, sana çok iyi davrandım. 500 milyar dolarla buraya geliyorsun ama şimdi Hindistan’ın her yerine inşaat yaptığını duyuyorum' dedim.” şeklinde konuştu.

"Hindistan kendi başının çaresine baksın."

Trump, Apple’ın Hindistan’da üretim yapmasının yerine, bu yatırımların ABD’de gerçekleşmesini istediğini belirterek, “Tim’e dedim ki, ‘Tim bak, sana gerçekten iyi davrandık, yıllarca Çin’de inşa ettiğin tüm fabrikalara katlandık, şimdi sen bize inşa et. Senin Hindistan’da inşa etmenle ilgilenmiyoruz, Hindistan kendi başının çaresine bakabilir... Senin burada inşa etmeni istiyoruz.'” ifadelerini kullandı.

Apple, Çin’e olan üretim bağımlılığını azaltmak amacıyla önümüzdeki yıllarda iPhone üretiminin yaklaşık %25’ini Hindistan’a kaydırmayı planlıyordu. Bu strateji kapsamında Tayvanlı Foxconn ve Hindistan merkezli HCL Group, Hindistan hükûmetinden yarı iletken fabrikası kurma onayı almıştı.

Apple, şu anda üretim kapasitesini Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde artırsa da, ABD'de sınırlı üretim yapıyor. Şirket, Mac Pro'ları ABD’de üretirken, yeni yapay zekâ sistemi Apple Intelligence için Teksas’ta yeni bir sunucu tesisi kurma planlarını duyurmuştu.