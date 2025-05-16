Apple Vision Pro satın alanlara yönelik yapılan bir dizi röportajın ardından temel kullanıcı kitlesinin görüşleri ortaya çıktı.

Apple’ın büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Vision Pro, lansmanının üzerinden bir yıl geçmeden kullanıcılarının büyük kısmını hayal kırıklığına uğrattı. The Wall Street Journal’da yayımlanan bir habere göre cihaz; ağırlığı, yazılım eksikliği ve günlük hayattaki kullanışsızlığı nedeniyle çoğu kullanıcı tarafından rafa kaldırılmış durumda.

Virginia’da bir emlakçı olan Dustin Fox, Vision Pro'yu yalnızca dört kez kullandığını belirterek, “Öylece kenarda toz topluyor. Yarım saatten fazla takamıyorum, boynum ağrıyor.” diyor. Vision Pro’nun yaklaşık 600-650 gramlık ağırlığı, kullanıcılar için konfor sorununa dönüşmüş durumda.

"1 saatten sonra yere atmak zorunda kalıyorsunuz."

New York’ta yaşayan 24 yaşındaki Tovia Goldstein da benzer bir hayal kırıklığını dile getirdi. “1 saatten sonra yere atmak zorunda kalıyorsunuz. Zengin değilseniz almayın.” Goldstein, uzun başlatma süresi ve cihazın kullanım zorluğunun da caydırıcı olduğunu söylüyor.

Lansman döneminde alışveriş merkezlerinden spor salonlarına kadar pek çok alanda dikkat çeken Vision Pro, ilk günlerde ilgi odağı olmuştu ancak kullanıcılar, bu ilginin kısa sürede yerini utangaç bakışlara ve sosyal rahatsızlığa bıraktığını belirtiyor.

"Uçuş görevlileri uyuduğumu zannediyor."

San Diego’da yaşayan teknoloji analisti Anshel Sag, cihazı uçakta denediğini ancak insanların bakışları ve cihazın valizinde kapladığı yer nedeniyle kullanmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Philadelphia’daki bir medya stüdyosu sahibi Anthony Racaniello ise Vision Pro ile uçakta yolculuk ederken bir uçuş görevlisinin kendisini görmezden geldiğini belirtti. “Uyku maskesi takmış gibisiniz. İnsanlar da size öyle davranıyor.”

Bazı kullanıcılar yaşadıkları kötü deneyim nedeniyle cihazı yeniden satışa koysa da orijinal fiyatının neredeyse yarısına alıcı bulabiliyorlar. Yine de tamamen olumsuz görüşler yok. İsrailli YouTuber Yam Olisker, cihazla film izlemenin keyifli olduğunu ve özellikle 3D içeriklerin etkileyici bir deneyim sunduğunu söylüyor ancak o da ağırlık sorunu nedeniyle filmi uzanarak izlemek zorunda kaldığının altını çiziyor.

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Peki sizce Vision Pro, Apple için başarılı bir ürün oldu mu? Bu ürün segmentinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.