Apple, iOS 18'in 4'üncü geliştirici betasını yayımladı. Şimdilik geliştiriciler için çıkan sürüm, haftaya herkes için kullanıma sunulacak. Gelin bu sürümle gelen özelliklere bakalım.

Apple, haziran başında tanıttığı iOS 18’in bir süredir geliştiriciler için beta versiyonlarını yayımlıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda ilk herkese açık betanın da geldiğini görmüştük. Bugün ise iOS 18’in dördüncü geliştirici betası çıkış yaptı.

iOS 18 beta 4’ün yalnızca geliştiriciler için çıktığını belirtelim. Yani indirmek için geliştirici hesabına ihtiyaç var. Dördüncü betanın herkese açık sürümünün önümüzdeki hafta geleceğini belirtelim. Yani bir hafta sonra beta programına kayıtlı herkese sunulmuş olacak.

iOS 18’in 4’üncü beta sürümünde ne gibi özellikler var?

CarPlay’de yenilikler

iOS 18 beta 4, araçlarda kullandığımız Apple CarPlay’e yenilikler getirecek. Artık 8 yeni aydınlık ve karanlık mod duvar kâğıdı kullanılabilecek. Bu duvar kâğıtları, iOS 18’le iPhone’larda yer alacak duvar kâğıtlarından esinlendi.

Kamera uygulamasında “Kontroller Menüsü”

Kamera uygulamasının ayarlarına “Kontroller Menüsü” ismi verilen yeni bir seçenek eklendi. Bu özellik, kontroller menüsününde kamera araçları listesini göstermek yerine daha önce kullanılan kamera aracının kalmasını sağlıyor.

Yeni el feneri arayüzü

El feneri arayüzünün yenilenmiş hâli dördüncü betada kullanıcılarla buluşuyor. Bu özellik daha önce sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro’ya özeldi. Artık iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta da kullanılabilecek.

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