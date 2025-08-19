Apple Watch serisi uzun süredir küçük yeniliklerle güncelleniyordu. Ancak 2026’da çıkacak modellerin çok daha büyük değişikliklerle geleceği ortaya çıktı. Sızdırılan yeni kodlar ise yeni nesilde Touch ID ve güçlü bir işlemcinin yer alacağını gösteriyor.

Apple’ın dahili kodlarında ortaya çıkan yeni detaylar 2026’da gelecek Apple Watch modellerinde büyük değişiklikler olacağını gösteriyor. Kodlarda biyometrik kimlik doğrulamanın geçmesi, akıllı saate ilk kez Touch ID’nin eklenebileceğine de ortaya çıkardı.

Apple Watch’a ait sızdırılan kodlarda “AppleMesa” ifadesi dikkat çekiyor. Bu, aslında şirketin Touch ID için kullandığı kod adı. 2025 modellerinde böyle bir özellik yok ama 2026 için hazırlanan modellerde parmak izi sensörünün test edildiği ortaya çıkmış durumda. Sensörün ekran altına mı yoksa yan düğmeye mi yerleştirileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

2026 Apple Watch, Touch ID ve güçlü işlemciyle gelecek

Sızan bilgiler yalnızca Touch ID ile sınırlı değil. Apple Watch Series 12, Series 12 hücresel sürüm ve Apple Watch Ultra 4 modellerinde “T8320” kodlu tamamen yeni bir işlemci yer alacak. Önceki yıllarda kullanılan S9, S10 ve S11 çiplerinin aynı temele dayandığı bilinirken yeni çip Apple’ın uzun süredir yaptığı ilk büyük donanım güncellemesine de işaret ediyor.

2026’da çıkacak Apple Watch modelleri, hem Touch ID özelliği hem de yeni işlemcisiyle seride büyük bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. “Watch8” olarak adlandırılan bu yeni nesil, Apple Watch tasarımında da ciddi değişikliklerin yolda olduğunun sinyalini veriyor.