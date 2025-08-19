Akıllı telefon dünyasında tasarım çizgileri her geçen yıl daha da inceliyor. Apple’ın yazılım güncellemeleri ise çoğu zaman gelecekteki cihazlara dair ipuçları barındırıyor. iOS 26 ile birlikte gündeme gelen değişiklikler de yeni iPhone modellerinin nasıl bir yöne evrileceğine dair merak uyandırıyor.

Apple, iOS 26 ile “Liquid Glass” adını verdiği yepyeni bir tasarım anlayışını karşımıza çıkarıyor. Ama bu güncelleme sadece görsel bir değişiklikten ibaret değil gibi görünüyor; aynı zamanda gelecekteki iPhone’lar hakkında da önemli ipuçları barındırıyor.

Uzun süredir iPhone uygulamaları geliştiren Craig Hockenberry, blogunda iOS 26 ile ilgili dikkat çekici bir gözlemini paylaştı. Hockenberry’ye göre artık arayüzdeki hiçbir buton ya da kutu ekranın tam kenarına değmemeli. Bu yaklaşım ise iOS 11’de tanıtılan “safe area insets” örneğine benzetiliyor. O zamanlar bu boşlukların neden önemli olduğu pek anlaşılmamıştı, ta ki iPhone X çentikli tasarımıyla ortaya çıkana kadar.

Apple, ekran ile çerçeve arasındaki sınırları kaldırmaya hazırlanıyor

Hockenberry, Apple’ın son dönemde sıkça bahsettiği “eşmerkezlilik” konusuna da dikkat çekiyor. Kısaca, arayüz tasarımının cihazın fiziksel yapısıyla tam uyumlu olması hedefleniyor. Ona göre Apple, ekranın kenarla tamamen birleştiği yeni bir tasarıma doğru ilerliyor. Esnek OLED teknolojisi sayesinde çerçeve ile ekran pikselleri arasındaki sınır neredeyse yok olabilir. iPhone X’te yatay kenarlarda gördüğümüz güvenli alan boşluklarının, yeni modellerde dikey kenarlara da taşınması ihtimali var.

iOS 26’nın getirdiği tasarım yönlendirmeleri Apple’ın gelecekteki ürünlerine dair güçlü sinyaller veriyor Görünüşe göre bu değişiklikler, önümüzdeki yıl çıkması beklenen iPhone Fold için bir hazırlık olabilir. Ama asıl dikkat çeken nokta, 2027’de gelebileceği konuşulan tamamen çerçevesiz iPhone söylentilerinin şimdiden bu güncellemede kendini göstermeye başlaması.