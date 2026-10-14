Apple, iOS 27.2 güncellemesinin geliştiriciler için 4’üncü betasını resmen yayımladı. Sunulan yenilikleri sizler için derledik.

Apple, eylül ayında iOS 27 güncellemesini dünya çapında yayımlamıştı. Düzenli olarak da bu sürümün yeni güncellemelerini test ediyordu. Şimdi ise iOS 27.2’nin 4’üncü geliştirici betası şirket tarafından resmen yayımlandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tıpkı önceki beta sürümlerinde olduğu gibi iOS 27.2 Beta 4 de birçok yeniliği beraberinde getiriyor. iOS 27 Beta 4 ile birlikte iPhone’lara gelecek tüm yenilikleri sizler için aşağıda derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Apple Music logosu ve tasarım değişiklikleri

Apple Music cephesinde bir süredir devam eden marka yenileme çalışmaları, iOS 27.2 Beta 4 ile devam ediyor. Bir önceki beta olan iOS 27.2 beta 3’te ilk işaretleri görülen yeni Apple Music logosu, artık ana ekrandaki uygulama ikonuna tamamen yansıdı. Yeni tasarımla birlikte klasik renkli ikon tasarımı geride bırakılarak minimal bir görünüm benimsendi. Varsayılan görünümde siyah logo içeren beyaz bir ikon sunulurken, karanlık mod aktif edildiğinde ise siyah zemin üzerine beyaz logo tasarımı karşımıza çıkıyor.

Tasarım güncellemeleri yalnızca uygulama ikonuyla sınırlı kalmadı. Müzik uygulamasındaki alt sekme çubuğunda aktif olan sekmeyi vurgulamak için uzun süredir kullanılan kırmızı/pembe tonların yerini artık mavi renk aldı. Bunun yanı sıra uygulamaya ait ana ekran araç takımları kırmızı/pembe arka planlar yerine sade siyah arka planlara kavuştu. Kütüphane sekmesinde yer alan Çalma Listeleri, Albümler, Sanatçılar ve Şarkılar gibi kategori bölümlerindeki renkler de tamamen temizlenerek siyah-beyaz bir tasarıma geçiş yapıldı.

Yeni Health uygulaması kaldırıldı

Şirket, önceki betalarda test ettiği yenilenmiş Health uygulamasını iOS 27.2 beta 4 ile sistemden kaldırdı. Health uygulamasının geri çekilmesi aslında büyük bir sürpriz sayılmaz çünkü Apple, daha önce bu yeni uygulamanın yılın sonlarına doğru sunulacağını açıklamıştı. iOS 27.2 güncellemesinin Ekim ayının sonlarına doğru genel kullanıma sunulması planlandığını belirtelim.