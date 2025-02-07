Google Haritalar, Türkiye'nin En Çok İncelenen Konumlarını Açıkladı

Google Haritalar'ın yayınladığı yeni listelere göre Türkiye'nin en çok incelenen konumları belli oldu.

Google Haritalar, 20. yılına özel olarak dünya genelinde en çok incelenen lokasyonları içeren listeler paylaştı. Paylaşılan listeler ile Türkiye'nin en çok incelenen konumları da belli oldu.

Tarihi yapılar, doğal güzellikler ve turistik alanlar gibi birçok farklı kategoride hazırlanan bu listeler, kullanıcıların keşfetmek için en fazla ilgi gösterdiği noktaları gözler önüne serdi.

Dünya çapında 2 milyardan fazla kişinin kullandığı Google Haritalar, her yıl 500 milyon kullanıcıdan yorum, fotoğraf ve puanlama alıyor. İşte paylaşılan listelere göre ülkemizde en çok incelenen konumlar:

En çok incelenen ziyaret yerleri

Galata Kulesi, İstanbul

Anıtkabir, Ankara

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

Pamukkale Travertenleri, Denizli

Taksim Meydanı, İstanbul

Manavgat Şelalesi, Antalya

Side Antik Kenti, Antalya

Apollon Tapınağı, Antalya

Koza Han, Bursa

Düden Şelaleleri, Antalya

Pierre Loti Tepesi, İstanbul

Efes Antik Kenti, İzmir

Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

İzmir Tarihi Asansör, İzmir

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

Beyazıt Meydanı, İstanbul

Eski Foça Sahili, İzmir

Damlataş Mağarası, Antalya

Tophane Saat Kulesi, Bursa

En çok incelenen parklar

Gülhane Parkı, İstanbul

İBB Emirgan Korusu, İstanbul

Güvenpark, Ankara

Saklıkent Milli Parkı, Antalya

Yıldız Parkı, İstanbul

Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

Gençlik Parkı, Ankara

İzmir Kordon Alsancak, İzmir

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

Uludağ Milli Parkı, Bursa

Kuğulu Park, Ankara

Bahçeşehir Göleti, İstanbul

Caddebostan Sahili, İstanbul

Kültürpark, İzmir

Karaalioğlu Parkı, Antalya

Kültür Parkı, Bursa

Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

Kyoto Japon Parkı, Konya

Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En çok incelenen müzeler