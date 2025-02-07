Google Haritalar, Türkiye'nin En Çok İncelenen Konumlarını Açıkladı

Google Haritalar, 20. yılına özel olarak dünya genelinde en çok incelenen lokasyonları içeren listeler paylaştı. Paylaşılan listeler ile Türkiye'nin en çok incelenen konumları da belli oldu.
Tarihi yapılar, doğal güzellikler ve turistik alanlar gibi birçok farklı kategoride hazırlanan bu listeler, kullanıcıların keşfetmek için en fazla ilgi gösterdiği noktaları gözler önüne serdi.
Dünya çapında 2 milyardan fazla kişinin kullandığı Google Haritalar, her yıl 500 milyon kullanıcıdan yorum, fotoğraf ve puanlama alıyor. İşte paylaşılan listelere göre ülkemizde en çok incelenen konumlar:
En çok incelenen ziyaret yerleri
- Galata Kulesi, İstanbul
- Anıtkabir, Ankara
- Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
- Pamukkale Travertenleri, Denizli
- Taksim Meydanı, İstanbul
- Manavgat Şelalesi, Antalya
- Side Antik Kenti, Antalya
- Apollon Tapınağı, Antalya
- Koza Han, Bursa
- Düden Şelaleleri, Antalya
- Pierre Loti Tepesi, İstanbul
- Efes Antik Kenti, İzmir
- Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
- Kemeraltı Çarşısı, İzmir
- İzmir Tarihi Asansör, İzmir
- İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
- Beyazıt Meydanı, İstanbul
- Eski Foça Sahili, İzmir
- Damlataş Mağarası, Antalya
- Tophane Saat Kulesi, Bursa
En çok incelenen parklar
- Gülhane Parkı, İstanbul
- İBB Emirgan Korusu, İstanbul
- Güvenpark, Ankara
- Saklıkent Milli Parkı, Antalya
- Yıldız Parkı, İstanbul
- Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
- Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
- Gençlik Parkı, Ankara
- İzmir Kordon Alsancak, İzmir
- Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
- Uludağ Milli Parkı, Bursa
- Kuğulu Park, Ankara
- Bahçeşehir Göleti, İstanbul
- Caddebostan Sahili, İstanbul
- Kültürpark, İzmir
- Karaalioğlu Parkı, Antalya
- Kültür Parkı, Bursa
- Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
- Kyoto Japon Parkı, Konya
- Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul
En çok incelenen müzeler
- Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
- Mevlana Müzesi, Konya
- Miniatürk, İstanbul
- Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
- Göbeklitepe, Şanlıurfa
- Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
- Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
- İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
- Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
- Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
- Harbiye Şelalesi, Hatay
- Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
- Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
- Atatürk Köşkü, Trabzon
- Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
- Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
- Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
- Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
- Bandırma Vapuru, Samsun