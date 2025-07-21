WhatsApp'ın en önemli özelliklerinden olan konum gönderme, birçok konuda yardımcımız olabiliyor. Peki WhatsApp'ta konum nasıl gönderilir? Adım adım anlatıyoruz.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, şu anda dünyanın en büyük çevrim içi mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. Ülkemizde de birçok insanın ana mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp’ı kullandığını biliyoruz. WhatsApp kullanımında en çok tercih edilen özelliklerden biri de konum gönderme. Peki WhatsApp’ta konum nasıl gönderilir?

Bu içeriğimizde çok işimize yarayan WhatsApp konum gönderme özelliğinin nasıl kullanıldığını sizler için açıklayacağız. Eğer uygulamayı kullanıyor ancak konum göndermeyi bilmiyorsanız doğru yere geldiniz.

WhatsApp konum gönderme nedir?

WhatsApp’ın konum gönderme özelliği, bulunduğunuz konumu sohbetler üzerinden diğer kişilerle veya gruplarla paylaşmanızı sağlar. Böylece nerede olduğunuzu diğer kullanıcılar ile paylaşabilir, onların size ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz?

WhatsApp’tan konum göndermenin yararları neler?

Kolayca yol tarifi, adres bulmayı sağlar

Canlı konum ile gerçek zamanlı şekilde takip etme imkânı tanır

Toplu organizasyonlar için herkesin aynı yere kolayca ulaşmasına olanak tanır

WhatsApp canlı konum gönderme nedir?

WhatsApp’ta isterseniz o an bulunduğunuz mevcut konumunuzu, isterseniz de canlı konumunuzu paylaşabiliyorsunuz. Canlı konumunuz, sizin belli bir süre için gerçek zamanlı olarak konumunuzu diğer kullanıcıyla paylaşıyor. Yani hareket ederseniz, başka yere giderseniz gönderdiğiniz konumda da yer değiştiriyorsunuz. Ancak mevcut konum paylaşmada sadece o paylaştığınız andaki konumunuz gönderiliyor.

WhatsApp’tan konum nasıl gönderilir? (Android)

Adım #1: WhatsApp’ı açın.

WhatsApp’ı açın. Adım #2: Konum göndermek istediğiniz kişi veya grupla olan sohbete girin.

Konum göndermek istediğiniz kişi veya grupla olan sohbete girin. Adım #3: Ataş simgesine basın.

Ataş simgesine basın. Adım #4: Konum gönderme bölümüne basın.

Konum gönderme bölümüne basın. Adım #5: Canlı konum veya mevcut konum gönderme seçeneklerinden birine basarak konumunuzu paylaşın.

WhatsApp’tan konum nasıl gönderilir? (iOS)

Adım #1: WhatsApp’ı açın.

WhatsApp’ı açın. Adım #2: Konum göndermek istediğiniz kişi veya grupla olan sohbete girin.

Konum göndermek istediğiniz kişi veya grupla olan sohbete girin. Adım #3: Sol alttaki “+” simgesine basın.

Sol alttaki “+” simgesine basın. Adım #4: K onum gönderme bölümüne basın.

onum gönderme bölümüne basın. Adım #5: Canlı konum veya mevcut konum gönderme seçeneklerinden birine basarak konumunuzu paylaşın.

Canlı konum ne kadar süreliğine paylaşılabilir?

Canlı konum özelliği, sınırlı süreliğine konum paylaşmanızı sağlar. Yani sürekli olarak canlı konumunuzu karşıdakiyle paylaşamazsınız. Şirket, bunun için 15 dakika, 1 saat ve 8 saat süre sınırlamaları belirlemiş.

WhatsApp’ta konum göndermek bu kadar kolaydı. Direkt olarak uygulama üzerinden konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Böylece kolay yol tarifi, adres bulma, yakınlarınızın nerede olduğunu öğrenme gibi konular hiç olmadığı kadar basit hâle geliyor.