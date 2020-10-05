Apple yeni iPad Air tableti ile birlikte dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip işlemcisi 14 Bionic görücüye çıkmıştı. Peki iPhone 12 ailesine de güç verecek bu işlemci neler vadediyor? Gelin birlikte bakalım

Apple, 16 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni Pad Air 2020'yi tanıtmıştı. Bu tabletin en büyük yeniliği ise dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip mobil işlemcisi A14 Bionic'ten güç almasıydı. Yani Apple, dünyanın hem en küçük hem de en güçlü mobil işlemcisini görücüye çıkarmış oldu. iPhone 12 ailesi henüz büyük oranda sır olsa da A14 Bionic'ten güç alacağını kesin olarak biliyoruz.

A14 Bionic, tıpkı daha önce olduğu gibi Apple tarafından dizayn edilip geliştirildi ve TSMC tarafından üretildi. Apple, yeni yonga seti hakkında son derece iddialı ve hatta bu yeni setin, bilgisayarlarda kullanılan birçok işlemciye ve Android işletim sistemine sahip telefonlara kafa tutabileceğini söylüyor. Apple’ın en iddialı projelerinden birisi olan A14’ün bilinen tüm özelliklerini sizlerle paylaştık.

Dünyanın ilk 5 nm işlemcisi A14 Bionic hakkında bildiklerimiz:

5 nanometre mimari ve 11,8 milyar transistör

Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans

Tamamen yenilenmiş grafik işlemci

Yüksek yapay zeka performansı

Daha düşük güç tüketimi

Başlamadan önce: İşlemcide Nanometre ne anlama gelir?

Nanometre, bir metrenin milyarda biridir ve kısaltması "nm" şeklinde olan uzunluk birimidir. İşlemci üretiminde de işlemci devresindeki transistörlerin arasındaki mesafeyi ifade etmek için kullanılır.

İşlemciler, hesaplamaları ve işlemleri gerçekleştirmek için transistörlere ihtiyaç duyar. Milyarlarca transistör, küçük alanlara sıkı şekilde paketlenir, işlemci çiplerinin temelini oluştururlar. Transistörler arası mesafe ne kadar az olursa elektronlar daha az enerji harcayarak hareket edebilir.

Bu sayede cihaz hem daha hızlı çalışır, hem de elektronlar daha az enerji harcadığı için ısınma gibi problemler yaşanmaz. A14 Bionic çipte ise iki transistör arası mesafe 5 nanometredir ve bu da cihazın son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışacağını gösterir.

5 Nanometre teknolojisi ve 11,8 milyar transistör

Daha önce de belirttiğimiz gibi Apple kendi piyasasında 5 Nanometre teknolojisine sahip çip kullanan ilk şirket. Daha küçük çip özelliklerine sahip olan bu set daha fazla transistöre sahip olacak şekilde tasarlanmış ve bu da setin güç tüketiminin düşük olacağını gösteriyor.

A14 Bionic işlemcide toplamda 11,8 milyar transistör bulunuyor. iPhone 11 ve iPad Pro’da kullanılan A13 Bionic’te sadece 8,5 milyar transistör bulunuyordu. A14 Bionic işlemcinin sahip olduğu transistörler, cihazın daha fazla önbellek kapasitesine ve daha gelişmiş özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Yeni yonga setin iPad Air’de nasıl bir sonuç ortaya çıkardı daha önce açıklanmıştı.

Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans

Apple, A11, A12 ve A13 çiplerinde olduğu gibi A14 Bionic çiplerinde de 6 işlemci çekirdeğine sahip. Bu çekirdeklerin ikisi yüksek performanslı çekirdek olarak, zorlu uygulamaların altından kalkmak için tasarlanmış durumda. Diğer dört yüksek verimli çekirdek ise günlük görevleri yerine getirmek ve pil ömründen tasarruf etmek için tasarlandı.

A14’ün son derece yüksek performansa sahip önbellekleri olduğunu söyleyen Apple, yeni işlemcinin bu sayede en zorlu uygulamaları bile sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini iddia ediyor. Bu da akıllara tüm özellikleri henüz açıklanmayan A14’ün yeni teknolojiye sahip L3 model önbelleğe sahip olup olmayacağını sorusunu getiriyor.

Apple, önceki cihazlarında da aynı sayıda kullanılan bu çekirdeklere büyük bir güncelleme yapıldığını ve çekirdeklerin daha fazla iş gücü kaldırabildiğini söylüyor. Apple, A13 işlemcinin A12’den %20 daha hızlı olduğunu açıklamıştı. A13’ün tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman ise A14 Bionic, A13’ten %20 daha hızlı olacakmış gibi görünüyor. Ancak beklenen performans daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, Phone 12 Pro Max’de hayal kırıklığı yaratacakmış gibi görünüyor.

Tamamen yenilenmiş grafik işlemci

A14 Bionic, Apple’ın en yeni işlemci mimarisine sahip olan dört grafik işlemci çekirdeğine sahip. Bu çekirdekler her ne kadar A13’te kullanılan çekirdeklerle aynı sayıda olsa da Apple A14’ün sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.

Apple, A14 setine sahip cihazları önceki nesil cihazlarla kıyasladığında grafik performansında %30 artış sağladığını iddia ediyor. A13 setin grafiklerinin A12’den %20 daha yüksek olduğunu düşünürsek A14 grafik işlemci, %8,3 artışla çok da belirgin bir fark göstermeyecekmiş gibi duruyor.

Yüksek yapay zeka performansı

Apple, Bionic adı taşıyan A11 yonga setlerinden bu yana çiplere Neural Engine adı altında özel bir donanım dahil etmeye başladı. Makine öğrenimi ve yapay zeka işlemlerini gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış bu donanım başlarda saniyede 600 milyar işlem gerçekleştirme kapasitesine sahipti.

Bu sayı A12 setlerde 5 trilyona, A13 setlerde ise 6 trilyona kadar çıktı. A14’te bulunan 16 adet Neural Engine çekirdeği sayesinde yeni yonga seti saniyede 11 trilyon işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip. Son derece iddialı olan A14 Bionic, önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi birçok yönden diğer nesillere göre fark yaratabilir ve iPhone’larda yüksek performans sağlayabilirmiş gibi duruyor.

Daha düşük güç tüketimi

Tüketiciler, A12 ve A13 yonga setlerine sahip cihazlarda karşılaştıkları yüksek güç tüketiminden epey şikayetçiydi. Yüksek performans vaad eden bu cihazlar maksimum performansta belirgin derecede düşük bir güç tüketimine sahipti.

Apple, 5 Nanometre teknolojisinden sonuna kadar yararlandığını ve güç tüketiminin en iyi şekilde optimize edileceğini belirtti. Güç tüketimi ve verimlilik konusunda henüz rakam vermeyen Apple’ın tüm bu bilgileri iPhone lansmanına sakladığını düşünüyoruz.

A14 Bionic, A12Z’den daha mı iyi?

2020 yılının Mart ayında piyasaya sürülen iPad Pro, A12Z Bionic işlemciye sahipti. 7 nanometre teknoloji üzerine kurulan bu işlemcinin A14 ile karşılaştırıldığında yetersiz gibi görünmesi son derece doğal. Ancak iki çipi sadece nanometre bazında karşılaştırmak biraz yanlış olur.

A12Z Bionic sete genel olarak bakıldığında hem GPU’nun hem de CPU’nun 8er çekirdeğe sahip olduğunu görüyoruz. Teknik olarak bu özellik A12Z’nin A14 Bionic sete göre daha yüksek performansa sahip olduğunu gösterir ancak yine de kesin sonuçlar için karşılatırma sonuçlarını beklemek zorunda kalacağız.

A14 Bionic hakkında öğrenecek daha çok şey var

Apple’ın A14 Bionic hakkında açıkladığı tüm bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştık. Ancak şirketin açıklamış olduğu bilgilerin de sınırlı olduğunu söylemekte fayda var. A14 Bionic’in sahip olduğu teknolojiyi anlasak da yeni yonga setinin hala açıklanmamış özellikleri bulunuyor.

Görüntü sinyali işleme, depolama ve bellek denetleyicileri, kriptografi ve şifreleme hızlandırıcı gibi birçok donanım hakkında hala yeterli bilgi sahibi değiliz. Tüm bu bilgiler toplandığında, yeni iPhone, iPad ya da Mac modellerinin nasıl bir performansa sahip olacağını daha iyi anlayacağız.

A14 Bionic hakkında tüm bilgilerin yeni iPhone 12 lansmanında verileceğini düşünüyoruz. Bu lansmanda hem yeni telefon modellerini, hem de cihazların sahip olacağı yeni A14 Bionic’i tüm yanlarıyla beraber tanımış olacağız. Apple’ın yeni A14 Bionic çipi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? A14 Bionic sizce de dünyanın en hızlı yonga seti olacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.