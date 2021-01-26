"Keşke Olsa" Dedirten iPhone SE (2021) Konsepti

Ortaya çıkan son söylentiler ışığında tasarlanan bir iPhone SE (2021) konsepti, Apple hayranlarına hem "keşke olsa" dedirtiyor hem de gerçek olamayacak kadar iyi bir akıllı telefon sunuyor.

iPhone modelleri, son derece geniş bir kitlenin beğenisini kazanmış olsa da her bütçeye uygun bir fiyat etiketine sahip olmadıkları aşikar. Bu nedenledir ki Apple’ın iPhone SE modelleri, “premium” özelliklerden yoksun olmalarına rağmen yüksek performans ve iOS deneyimi sayesinde tüketicilerin en sevdiği iPhone modelleri arasında yer alıyor.

Apple, iPhone SE modellerini pek de düzenli olarak piyasaya sürmüyor. Bu nedenle son iPhone SE modelinin geçtiğimiz yıl duyurulduğunu da göz önünde bulundurursak yakın zamanda bir iPhone SE modelinin duyurulma ihtimalinin epey düşük olduğunu varsayabiliriz. Bununla birlikte bazı söylentiler, Apple’ın 2021 yılı içinde yeni bir iPhone SE satışa sunacağını öne sürüyor.

Svetapple, bu söylentilerden yola çıkarak 2021 model iPhone SE’nin nasıl görebileceğini hayal etti ve bir iPhone SE (2021) konsepti ortaya çıkardı. Dürüst olmak gerekirse Svetapple’ın konsepti hem “Keşke olsa” dedirten hem de “Bu kesinlikle olmaz” dedirten detaylara sahip.

iPhone SE (2021) konsepti, iPhone 12 mini ile benzer bir şekilde 5,4 inçlik bir ekrana sahip. Fark olarak ise daha ince ekran çerçevelerine ve çentikli tasarım yerine delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Svetapple, Touch ID’yi ana ekran tuşundan alıp yan çerçevelere taşıyor.

Çerçeve demişken; geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone SE, iPhone 8 ile neredeyse aynı tasarıma sahipti. iPhone SE (2021) konsepti ise büyük ölçüde iPhone 12 tasarımını benimsiyor ve düz çerçeveler ile geliyor. Yine de arkada yer alan tek kameranın iPhone 11’i anımsattığını söylemek yanlış olmaz.

iPhone SE (2021) konsepti teknik özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB/128 GB/256 GB

Ekran: 5,4 inç Full HD+ OLED

Arka Kamera: 12 MP geniş açı, portre modu, Smart HDR 3

Ön Kamera: 12 MP

iPhone SE modellerinin piyasaya sürülmüş en “ucuz” iPhone modelleri olduğunu düşünürsek iPhone SE (2021)’in Full HD+ Süper Retina OLED ekran gibi üst düzey özelliklere sahip olmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Apple’ın delikli ekran tasarımını tercih etmesine de pek ihtimal verilmiyor.