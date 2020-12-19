Barclays analistlerine göre önümüzdeki yılın eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 ailesi, daha hızlı internet erişimi için Wi-Fi 6E standardını destekleyecek. Analistler ayrıca, önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni bir iPhone SE modelinin tanıtılmasına ihtimal vermiyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, toplam 4 farklı cihazdan oluşan iPhone 12 ailesini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Donanım ve ekran tarafında bazı yükseltmelerle gelen cihazlar, ayrıca teknik ismiyle 802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6 standardını destekliyordu.

Görünüşe göre şirket, gelecek yıl tanıtılacak yeni nesil iPhone modellerinde Wi-Fi standardında da yükseltmeye gidecek. Barclays analistlerinin iddialarına göre bu cihazlar, en yeni Wi-Fi 6 standardından biraz daha ileride olan Wi-Fi 6E ile desteklenecek.

iPhone 13 ailesi, Wi-Fi 6E standardını destekleyebilir:

Bu yılın başlarında duyurulan Wi-Fi 6E, temel anlamda Wi-Fi 6 ile benzer özellikleri taşısa da 6 GHz'lik frekans ile Wi-Fi 6 standardından ayrılıyor. Bu da yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamalar için yüksek veri çıkışları ve kapsama alanı anlamına geliyor.

iPhone tarafındaysa Wi-Fi 6E standardını destekleyecek cihazların daha yüksek veri hızları ve daha düşük gecikme süreleri sunacağı; bu sayede hem web'e daha hızlı erişim hem de çevrimiçi olmaya çalışırken diğer cihazlardan daha az parazitlenme olacağı söylenebilir.

Barclays ayrıca, Apple'ın yakın gelecekte yeni bir iPhone SE modeli tanıtacağına ihtimal vermiyor. Analistler, 5,5 inç veya 6,1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğu söylenen potansiyel bir iPhone SE modeli duyduklarını ancak Apple tedarikçileriyle yaptıkları görüşmelerin hiçbirinde böyle bir cihazdan bahsedilmediğini söyledi. Tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo da geçtiğimiz aylarda, daha büyük ekranlı iPhone SE'nin 2021'in ikinci yarısına kadar gelmeyeceğini belirtmişti.

Barclays, tahminini Apple donanım tedarikçileri ile olan görüşmelere dayandırıyor ve bu sebeple iddiaların güvenilir kaynaklardan geldiğini varsayabiliriz. Fakat yine de bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için cihazların piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor.