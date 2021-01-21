iPhone 13 Pro Daha Küçük Bir Çentik ile Gelebilir

Apple tedarik zincirine dayandırılan iddialara göre Apple, iPhone 13 Pro'da çentik boyutunu küçültürken kamera çözünürlüğünü artıracak. "Düz" iPhone 13'te ise yalnızca çentik küçülecek.

Apple, iPhone X ile karşımıza çıktığında çentikli tasarım fazlasıyla tartışılmış ancak yüksek ekran/gövde oranı, tasarımın kısa sürede kabul görmesine yol açmıştı. Apple, iPhone X’dan bu yana üç yeni iPhone modeli daha tanıtmış olmasına rağmen çentik, aynı şekilde kalmaya devam etti ve bu sırada rakiplerinin çentikli tasarımdan tamamen kurtulmuş olması, çentiğin daha da tartışmalı bir modül haline gelmesine neden oldu.

iPhone 13 ile ilgili gelen ilk söylentiler, Apple’ın çentik boyutunu küçültmek üzerine bazı çalışmalarda bulunduğunu öne sürüyordu. Apple’ın tedarik zincirinde kaynakları olduğunu ifade eden Tayvanlı endüstriyel teknoloji sitesi DigiTimes’dan gelen yeni haberler, bu söylentileri doğruluyor.

iPhone 13 Pro'nun daha yüksek çözünürlüklü bir ana kamera ile geleceği söyleniyor

DigiTimes’a göre Apple, yeni nesil iPhone’larda Face ID modülünü, doğal olarak da çentiği küçültmek için bazı tasarım değişiklikleri üzerinde çalışıyor. Aktarılan bilgilere göre Apple, daha küçük bir çentik oluşturmak için iPhone 12 Pro’nun arka kamera modülündeki LiDAR tarayıcıya benzer bir Face ID modülü üzerinde çalışıyor.

DigiTimes, iPhone 13’ün kamerasıyla ilgili de yeni bilgiler paylaşıyor. Buna göre Apple, ana kamerada 7P lens kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte “Pro” modeller, daha yüksek çözünürlük sunan bir CMOS Görüntü Sensörüne sahip olacak. Ayrıca Apple’ın geniş açı kamerasında 5P lens yerine 6P lens kullanacağı da belirtiliyor.