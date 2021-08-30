İddia: iPhone 13, Şebeke Çekmeyen Yerlerde Arama Yapabilecek

Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinin sahip olacağı çok önemli bir özelliği duyurdu. Kuo'nun iddiasına göre iPhone 13, uydular aracılığıyla şebekenin çekmediği yerlerde bile arama yapma, mesaj gönderme ve internete bağlanma imkanı sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında duyurması beklenen iPhone 13 ailesiyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinin bugüne dek görülmemiş bir özellikle geleceğini iddia etti. Söz konusu iddiasını yatırımcı notlarına dayandıran Kuo, iPhone 13 modellerinin şebeke çekmediği zaman bile arama yapmaya, mesaj göndermeye ve hatta internete bağlanmaya imkan tanıyacağını söylüyor. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre iPhone 13 ailesi, Qualcomm X60 modemlerin özel bir versiyonu ile gelecek. Bu versiyon, şebeke olmayan yerlerde uydu iletişim teknolojileri sayesinde kullanıcıların arama yapmasına, mesaj göndermesine ve internete bağlanmasına imkan tanıyacak. Yani iPhone 13 ile şebeke sorunu tarih olmuş olacak.

iPhone 13'ün kesintisiz iletişim özelliğiyle ilgili bazı bilinmezler var

Ming-Chi Kuo, Apple'ın kesintisiz iletişim özelliği için bazı uydu iletişim teknolojileri üzerine çalışan Globalstar gibi bazı şirketlerle çalışmak zorunda olduğunu belirtiyor. Ancak bu noktada bazı bilinmezler var. Zira orta dünya yörüngesinde yer alan LEO isimli uydular aracılığıyla dünya çapında böyle bir hizmetin nasıl sağlanacağı henüz net değil. Ayrıca Apple, bu özellik için Starlink'in geliştiricisi olan SpaceX ile de çalışabilir ancak Starlink, şu an için pek çok ülkede hizmet vermiyor ve hala test aşamasında.

Apple, iPhone 13 ailesinin lansmanı sırasında bu özelliğe mutlaka değinecektir. Eylül ayında düzenlenmesi beklenen etkinlik, akıllı telefon dünyasında çok büyük şeylere gebe olabilir. Ancak resmi bir açıklama gelmeden bu tür bir özellik için heyecanlanmamak gerekiyor...