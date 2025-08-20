iPhone 17 için geri sayım başlamış olsa da bütçesini son model iPhone’lar seviyesine yükseltemeyenler için önemli bir soru işareti var: iPhone 15 Pro mu, iPhone 16 mı daha mantıklı? İlginç olan şu ki, iki cihazın başlangıç fiyatları neredeyse aynı. Doğru karar, bütçe kadar hangi özelliklerin sizin için önemli olduğuna da bağlı. Bu yazıda performans, kamera, batarya, ekran ve fiyat farklarını ele alıp hangi modelin hangi kullanıcıya hitap ettiğini anlatıyoruz.

iPhone 15 Pro, Eylül 2023’te duyuruldu ve A17 Pro işlemciyle geldi. Apple bu çipi 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirdi ve özellikle oyun tarafında büyük bir atılım olarak tanıttı. Konsol seviyesinde grafikler ve ray tracing (ışın izleme) gibi özellikler ilk kez bu seride öne çıktı. Kısacası, iPhone 15 Pro hâlâ çok güçlü bir cihaz.

Buna karşılık iPhone 16, bir yıl sonra yani Eylül 2024’te tanıtılan A18 işlemciyi taşıyor. Apple’ın açıklamalarına göre yeni çip sadece daha hızlı değil, aynı zamanda yapay zekâ (Apple Intelligence) özellikleri için özel olarak optimize edildi. CPU ve GPU tarafında %15–30 arasında daha yüksek performans sunuyor. Günlük kullanımda bu fark çok hissedilmeyebilir ama gelecek yıllarda yazılım güncellemeleri açısından iPhone 16’nın eli daha güçlü olacak.

Eğer uzun ömürlü, güncel teknolojilere açık bir cihaz isterseniz iPhone 16, performans tarafında daha mantıklı seçim. Ancak oyun, video düzenleme gibi yüksek grafik gücü gerektiren işler için iPhone 15 Pro hâlâ çok iddialı.

Hangisinin kamerası daha iyi?

iPhone 15 Pro, 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş ve 12 MP telefoto lensle geliyor. ProRAW ve ProRes video desteği, özellikle profesyonel seviyede çekim yapmak isteyenlere hitap ediyor. 3x telefoto lens, yakın çekimlerde ciddi kalite avantajı sağlıyor.

iPhone 16 ise kamera tarafında farklı bir yaklaşım sunuyor. Ana sensör yine 48 MP, fakat yeni “Fusion” işleme teknolojisiyle daha doğal renkler ve daha iyi düşük ışık performansı elde ediliyor. Ayrıca, hızlı mod geçişi için gövdeye özel bir “Camera Control” düğmesi eklendi. Telefoto konusunda ise 2x dijital çözüm tercih edilmiş, yani 15 Pro’daki kadar güçlü optik zoom yok. Buna karşın Apple Intelligence entegrasyonu, fotoğraf düzenlemeyi ve sahne optimizasyonunu çok daha pratik hale getiriyor.

Sonuç olarak, profesyonel çekimlere önem verenler için iPhone 15 Pro daha öne çıkarken, günlük kullanıcı açısından iPhone 16’nın pratik çözümleri daha cazip olabilir.

Hangisinin şarjı daha çok gidiyor?

Apple’ın resmi verilerine göre iPhone 15 Pro, video oynatma testlerinde 23 saate kadar dayanıyor. iPhone 16 ise 22 saat olarak listeleniyor. Ancak A18 çipin verimlilik artışı sayesinde iPhone 16, pratikte %10–15 daha uzun pil ömrü sunabiliyor. Yani kâğıt üzerinde daha kısa görünse de günlük kullanımda avantajlı olabiliyor.

Her iki cihaz da 20 W hızlı şarj desteğine sahip. Yaklaşık yarım saatte %50’ye ulaşmak mümkün. Burada ciddi bir fark yok. Ancak iPhone 16’nın pil sağlığını uzun vadede biraz daha iyi koruyabileceği söyleniyor.

Hangisinin ekranı ve tasarımı daha iyi?

Tasarım tarafında iki cihaz arasında hissedilir farklılıklar var. iPhone 15 Pro, titanyum gövdesiyle daha dayanıklı ve hafif. Ayrıca 120 Hz ProMotion ekranıyla akıcılık konusunda standart modellere göre ciddi bir avantaj sağlıyor.

iPhone 16’da alüminyum gövde ve 60 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyor. Dynamic Island ve Action Button gibi özellikler mevcut, ancak ProMotion eksikliği özellikle oyun oynayanlar veya hızlı kaydırmalara alışkın olanlar için fark edilebilir.

Eğer ekran kalitesi sizin için kritikse iPhone 15 Pro açık ara önde.

Fiyatları ne durumda?

Apple Türkiye, iPhone 16’nın 128 GB modelini 69.999 TL’den satışa sundu. Aynı kapasitedeki iPhone 15 Pro, e-ticaret sitelerinde 69.899–72.499 TL arasında bulunabiliyor. Yani iki cihazın fiyatı neredeyse aynı.

Burada önemli nokta şu: iPhone 16, yeni olduğu için resmi satışta uzun süre kalacak. iPhone 15 Pro ise stoklar azaldıkça kampanyalı fiyatlarla bulunabilir, ama ikinci el değerinde zamanla daha hızlı düşüş yaşanabilir.

Hangi iPhone kimin için daha mantıklı?

iPhone 16: En güncel modeli almak isteyen, Apple Intelligence gibi yapay zekâ özelliklerini denemek isteyen, uzun yazılım desteğini önemseyen kullanıcılar için daha uygun. Kamera kontrol düğmesi ve yeni Fusion sensör de günlük kullanımda kolaylık sağlıyor.

iPhone 15 Pro: Profesyonel fotoğraf ve video çekenler, yüksek akıcılıklı 120 Hz ekranı önemseyenler ve titanyum gövdenin premium hissini arayanlar için daha mantıklı tercih.

Yani...

İki cihazın Türkiye fiyatları birbirine çok yakın. Dolayısıyla seçim tamamen önceliklere göre yapılmalı. iPhone 15 Pro, ekran ve kamera deneyiminde güçlü bir profesyonel araç olmaya devam ediyor. iPhone 16 ise güncel çip, yapay zekâ entegrasyonu ve daha uzun yazılım ömrüyle öne çıkıyor. Günlük kullanım ve geleceğe dönük yatırım için iPhone 16, profesyonel işler içinse iPhone 15 Pro daha akıllıca olabilir.