Apple, yarın gerçekleştireceği lansmanda iPhone 15 ile birlikte Watch Series 9'u da tanıtacak. Peki bu akıllı saat, tüketicilere hangi özellikleri sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de (yarın) gerçekleştireceği "Wonderlust" isimli etkinlikte tanıtacağı ürünlerden bir tanesi de Watch Series 9 olacak. iPhone 15 ailesi ile birlikte tanıtılacak akıllı saat, bir dizi yenilikle tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Peki Apple Watch Series 9 hangi özelliklere sahip olacak? Gelin hep birlikte Apple'ın yeni akıllı saatiyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan tüm bilgilere yakından bakalım.

Tasarım:

Apple, son birkaç yıldır Apple Watch tasarımlarında ekran çerçevelerini inceltip ekranı büyütmek dışında değişiklik yapmıyor. Bu durum 2023 yılında da devam edecek. Watch Series 9, tasarımı açısından Watch Series 8 ile büyük oranda aynı olacak. Aslına bakacak olursak sadece tasarım değil, teknik özellikler de bu yıl çok değişmeyecek. Su ve toza karşı dayanıklı olan akıllı saat, çizilmeye karşı da dayanıklı olan bir ekranla gelecek. 41 mm ve 45 mm'lik versiyonlara sahip olacak ekran, Always on Display özelliği sunacak.

Performans ve teknik özellikler:

Apple Watch Series 9, Apple'ın "S9" olarak isimlendirdiği yeni bir işlemciyle çalışacak. Bu işlemci, Apple Watch Series 8'de bulunan "S8" işlemciye kıyasla hem yüksek performans hem de yüksek verimlilik sağlayacak. Bu da kullanıcılar için daha hızlı tepkiler anlamına geliyor. Öte yandan; işlemcinin verimli hale gelmesi saatin kullanım süresini de artıracak. Ancak yine de büyük bir iyileşme beklemeyin. Apple Watch Series 9, bir günü geçirebilecek batarya ile donatılacak.

Akıllı saatlerin en çok merak edilen özellikleri arasında sağlıkla ilgili olanlar bulunur. Apple Watch Series 9'un sağlık ve spor ile ilgili özellikleri, Watch Series 8 ile genel olarak aynı olacak. Bu bağlamda; kandaki oksijen seviyesinin ve kalp atış hızının takibi, uyku izleme, acil durum SOS ve kaza algılama gibi özellikler, Apple Watch Series 9'da karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple Watch Series 8 ile hayatımıza giren vücut sıcaklık ölçümü özelliği de kullanıcılara ulaşacak. Ancak bunun yine kadın sağlığından mı ibaret olacağı yoksa daima mı kullanılacağı belli değil. Bu arada; yeni nesil akıllı saatin yeni bir kalp atışı ölçüm sensörü ile donatılacağı da söylentiler arasında.

Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri de yürüyüş, koşu ve yüzme gibi tonla spor aktivitesinin takibini yapabilecek. Kullanıcılar, isterlerse akıllı saatleri isterlerse de telefonları üzerinden yaptıkları spor aktiviteleri ile ilgili istatistiklere ulaşabilecekler. Yazılım cephesindeki iyileştirmeler, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunacak.

watchOS 10

Apple, haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliklerinde watchOS 10'u tanıttı. Bu işletim sistemi, Apple'ın yeni nesil akıllı saatlerine hayat verecek. Kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle birlikte kullanıma sunulacak olan araç takımlarını kullanma imkânı yakalayacaklar. İlaç hatırlatıcı gibi işlevsel özelliklerden yeni saat yüzlerine kadar watchOS 10'un tüm yeni özellikleri, Apple Watch Series 9'da erişilebilir olacak.

Apple Watch Series 9 tahmini fiyatı:

Versiyon Fiyatı 41 mm + GPS 399 dolar 45 mm + GPS 429 dolar 41 mm + LTE 499 dolar 45 mm + LTE 529 dolar

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