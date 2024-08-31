iPhone 16 Pro'nun birkaç hafta önce ortaya çıkan "Çöl Titanyumu" renk seçeneğinin yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntü, daha önce servis edilenden daha farklı bir ton gösteriyor.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 9 Eylül'de lansman yapacak iPhone 16 Pro'nun yeni bir renk seçeneğine sahip olacağından bahsetmiştik. Birkaç gün sonra ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni renk seçeneği, "Çöl Titanyumu" olarak isimlendirilecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. iPhone 16 Pro için paylaşılan yeni bir görüntü, bu renk tonunun daha önce servis edildiği gibi olmayabileceğini gözler önüne serdi. Eğer yeni iddia gerçeği yansıtıyorsa Apple, bu yıl nispeten pastel tonlarda bir renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.

iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçeneği böyle görünebilir

Oldukça güvenilir bir kanyak olan 9to5Mac'in iddiasına göre yukarıdaki görüntü, Çöl Titanyumu olarak anılacak renk seçeneğinin bugüne kadar paylaşılmış en gerçekçi görüntüsü. Açık konuşmak gerekirse bu renk tonu, Apple'ın geçmişte sıklıkla kullandığı "Gold" tonuna oldukça yakın olacak gibi görünüyor. Ancak yeni renk seçeneği, biraz daha mat bir tonda olacak.

iPhone 16 Pro'yla ilgili pek çok yenilik çoktan gün yüzüne çıktı. Lansmana günler kala ortaya atılan yeni iddia, bu telefonla ilgili en çok merak edilen hususun renkler olmasını sağladı. Bakalım Apple, bizlere hangi renk tonunu gösterecek...

Peki iPhone 16 Pro neler sunacak?