Mevcut iPhone kullanıcılarına iPhone 16e'yi neden tercih etmedikleri soruldu ve verilen cevaplar iPhone 17 Air için de geçerli sayılabilir.

Apple’ın bu sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen en ince iPhone olan iPhone 17 Air, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış olsa da yeni bir anket, telefonun satışlarda başarısız olacağını gösteriyor.

SellCell tarafından yapılan ve 3.500 mevcut iPhone kullanıcısını kapsayan ankete göre Apple’ın ultra ince yeni modeli, birçok kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılamayabilir.

Özellikle iPhone 15 veya daha eski bir modele sahip olan kullanıcıların sadece %7,3’ü iPhone 16e’ye geçmeyi düşündüğünü belirtti. Geriye kalan %92,7’lik kesimse yükseltmeye sıcak bakmıyor.

iPhone 17 Air, iPhone 16e ile aynı kaderi paylaşabilir

Kullanıcılar bu karara iki sebep gösteriyor:

Çoklu arka kamera eksikliği (%52,6)

Apple’ın sunduğu en iyi modeli tercih etme isteği (%34)

Bu nedenler yalnızca iPhone 16e için değil, iPhone 17 Air için de benzer bir tablo çizebilir. Apple’ın ultra ince yeni cihazı, ek arka kameralardan yoksun olacak ve Pro serisinin sunduğu üst düzey donanımları içermeyecek.

Peki bu Apple için büyük bir problem mi? Pek sayılmaz. Çünkü Apple, kullanıcıları zaten daha pahalı olan iPhone 17 Pro ve Pro Max'in yerini alacak olan Ultra modeline yönlendirmeyi hedefliyor olabilir.

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