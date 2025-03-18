Apple'ın yıllar sonra iPhone'ların ön kamerasını değiştireceği iddia edildi. iPhone 17 serisinin tamamı, 24 MP'lik selfie kamerasıyla gelebilir.

Apple’ın iPhone modelleri, son yıllarda hep aynı ön kamerayla piyasaya sürülüyordu. Cihazlarda, 12 MP’lik bir selfie kamerası görüyorduk. Söylentiler ise iPhone 17’de bunun değişebileceği yönündeydi.

Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi. GF Securities’den analist Jeff Pu, iPhone 17 serisinde ön kameranın 12 MP’den 24 MP’e çıkacağını ifade etti.

Dört modelin hepsi 24 MP ile gelecek

*iPhone 17 Pro muhtemel tasarımı.

Pu’nun aktardığına göre iPhone 17 ailesinde yer alacak standart, Air, Pro ve Pro Max modellerin her birinde yepyeni, 24 MP’lik selfie kamera göreceğiz. Bu da uzun yıllar sonra beklenen değişikliğin yaşanabileceğini gösteriyor.

Apple, 2019’da piyasaya sürülen iPhone 11 serisinden bu yana 12 MP’lik ön kamera kullanıyordu. Bundan sonraki nesillerde de benzerlik görmüştük. Sadece diyafram açıklığı, iPhone 14 ile f/2.2’den f/1.9 olarak güncellenmişti. Bu yüzden yeni ön kameranın kullanıcılar için sevindirici olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 17 Pro modellerinin arka tarafında da değişikilkler görmemiz olası. iPhone 16’daki 12 MP’lik telefoto kameranın yerini 48 MP’lik yepyeni bir telefoto sensör alabilir. Ayrıca şirketin 8K video desteği de sunabileceği söyleniyor.