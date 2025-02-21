Apple'ın en ince iPhone modeli olacak olan iPhone 17 Air'in ekran boyutu gün yüzüne çıktı.

iPhone 16e'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte gözler artık iPhone 17 Air'de. Yeni iddialara göre inceliğiyle ön plana çıkacak olan modelin ekran boyutu daha önce düşünüldüğü gibi 6,6 inç değil, 6,7 inç olacak.

Apple’ın iPhone 17 serisinde Plus modelinin yerini alması beklenen iPhone 17 Air, birçok farklı sızıntıyla gündeme geldi. Özellikle telefonun ultra ince tasarımı ve Google'ın Pixel serisini andıran kamera ünitesi tasarımı kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

iPhone 17 Air, Pro Max ile aynı boyutta olacak

Teknoloji dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olan ekran analisti Ross Young, daha öncelerde iPhone 17 Air’in 6,6 inç ekrana sahip olacağını öne sürmüş olsa da YouTuber Jon Prosser, Apple’ın Plus ve Pro Max modelleri gibi 6,7 inçlik bir ekran sunacağını iddia ediyor.

Bununla birlikte Prosser daha önce ortaya çıktığı gibi iPhone 17 Air’in yalnızca 5,64 mm kalınlığında olacağını söylüyor. Bu doğru çıkarsa beklenildiği gibi iPhone 17 Air, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olacak.

Apple’ın bu yeni modeli, muhtemel kuvvetle iPhone 17 serisinin diğer üyeleriyle birlikte Eylül ayında tanıtılacak ve Samsung’un ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge modeliyle rekabete girecek.

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