WEIS Studio tarafından hazırlanan bir konsept, iPhone 17 Air'ın gerçek hayatta nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi.

Apple, bu sene çıkaracağı iPhone 17 ailesinde çok önemli bir değişiklik yapacak. Öyle ki tüm söylentiler, şirketin Plus modeli kaldıracağı, onun yerine ince tasarımlı “Air” ismini alacağı düşünülen bir model getireceği yönünde.

Şimdiye kadar iPhone 17 Air hakkında birçok sızıntı görmüştük. Şimdi de onlara bir yenisi daha eklendi. Bir konsept fotoğraf, iPhone 17 Air’ın gerçek hayatta nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi.

iPhone 17 Air böyle gözükebilir

WEIS Studio tarafından telefon hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilerin yardımıyla oluşturulan konsept, telefonun muhtemel tasarımına hiç olmadığı kadar net bir bakış atmamızı sağlıyor. Ultra ince yapısı, tekli kamera kurulumu ve yeni kamera adası gibi birçok detay eklenmiş.

Kameranın teke indirilmesinin nedeni, telefonun çok ince tasarımlı olmasını sağlamak. Ayrıca bir diğer dikkat çeken kısım, kamera adasının Pixel telefonlara benzer yatay şekilli olması. Ekran çerçevelerinin de bayağı ince olacağını görebiliyoruz.

6,6 inç ekranla gelecek cihazın, 5,5 mm kalınlığa sahip olacağının söylendiğini de ekleyelim. Bu, onu tarihin en ince iPhone modeli yapacak. Ondan önce rekor, 6,9 mm ile iPhone 6’ya aitti. Yani ona ciddi bir fark atacak diyebiliriz. Mevcut modellerle karşılaştıracak olursak iPhone 16 Pro’nun 8,25 mm kalınlığı var. Bu da ne kadar ince bir telefon olacağının bir başka göstergesi.