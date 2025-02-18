Apple'ın bu yıl çıkaracağı yeni iPhone 17 Air modeli için bir konsept video paylaşıldı. Video, ultra ince tasarımlı cihazın nasıl görünebileceği hakkında bizlere fikir veriyor.

Apple, bu yılki iPhone 17 modellerinde büyük değişikliklere giderek Plus modelini kaldırmak ve yerine yeni bir model getirmek istiyor. “Air” ismini alması beklenen bu cihaz, ultra ince tasarımla gelecek.

iPhone 17 Air hakkında şimdiye kadar onlarca sızıntı görmüştük. Hatta geçen hafta gerçek hayatta nasıl görünebileceğine dair bir görüntü bile gelmişti. Bugün ise telefonun nasıl görünebileceğine dair bir video paylaşıldı.

iPhone 17 Air böyle gözükebilir

Doğru çıkabilene sızıntılarıyla bilinen Front Page Tech YouTube kanalından geliyor yeni sızıntı. Paylaşılan videoda, iPhone 17 Air için oluşturulan konsept tasarımı görebiliyoruz. Bu tasarım, telefon hakkında şimdiye kadar çıkan söylentilerle oluşturulmuş.

Videoda cihazın ne kadar ince olacağı görülebiliyor. Çıkan bilgilere göre 5,5 mm civarında bir inceliği olacak. Bu da onu iPhone 6’yı geçerek tarihin en ince iPhone modeli yapacak.

Bunun dışında biraz Google Pixel’i andıran yatay pil şeklinde kamera kurulumunu görebiliyoruz. Bu tercihin biraz tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz çünkü böyle bir tasarımı beğenmeyenin sayısı bir hayli fazla olacaktır.

Arkada tekli kamera kurulumu var. Bunun nedeni ise Apple’ın telefonu yapabileceği en ince seviyede tutmak. Birden fazla sensör eklemek bunun önüne geçebiliyor. Tabii ki sırf estetik görünüm için kamera başta olmak üzere özelliklerden feragat etmek ne kadar mantıklı bilemiyoruz.