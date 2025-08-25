Apple, iPhone modelleri için zaman zaman farklı kılıf tasarımlarını gündeme alıyor. Şirketin iPhone 17 serisiyle birlikte yeniden değerlendirdiği iddia edilen seçeneklerden biri de yıllar önce iPhone 4 ile hayatımıza giren bumper kılıf. Kullanıcıların cihazlarını korurken tasarımı da görünür bırakmayı amaçlayan bu kılıf yeniden masaya yatırıldı.

Apple, iPhone 17 için yepyeni bir kılıf fikriyle gündeme geldi. Görünüşe bakılırsa şirketin üzerinde düşündüğü bu tasarım, 2010’da iPhone 4 ile birlikte tanıttığı meşhur bumper kılıfını modern bir uyarlaması olarak karşımıza çıkabilir.

Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone 17 nesli için bumper benzeri bir kılıfı test etmiş olabilir. Bu kılıf özellikle “daha ince iPhone” modeli için düşünülüyor. Gelen iddialar iPhone 17 Air ya da Slim adını taşıyabilecek versiyonlarda böyle bir kılıf görebileceğimiz yönünde.

Arka yüzü açık bırakan kılıf tasarımı yeniden gündemde

Bumper kılıfın mantığı aslında oldukça basit: Telefonun kenarlarını sarıp koruyor ama arka tarafı tamamen açık bırakıyor. Yani iPhone’un hem önü hem arkası rahatça görülebiliyor. Şeffaf kılıflarda olduğu gibi plastik bir tabaka da yok, bu sayede cihaz hem korunuyor hem de tasarımı saklanmamış oluyor.

iPhone 17 serisinde ise kamera çıkıntılarının yeniden tasarlanacağı konuşuluyor. Bumper kullanıldığında arka bölüm tamamen boş kaldığı için kamera modülü için özel kesiklere gerek duyulmuyor. Aynı zamanda kılıfın ön ve arka yüzeyden biraz yüksek yapısı sayesinde telefon masaya koyulduğunda çizilme riski de azalıyor.

Apple’ın yıllar önce ücretsiz dağıttığı bumper’ın 15 yıl sonra tekrar gündeme gelmesi oldukça ilginç görünüyor. Bu söylenti iPhone 17 ile ilgili son aksesuar iddialarından sadece biri. Geçtiğimiz haftalarda da FineWoven’un yerini alacağı iddia edilen TechWoven kılıfa dair görseller ortaya çıkmıştı.