Apple, iPhone 17 Air modelinde kablolu şarjı tamamen kaldırmayı düşündü ancak AB düzenlemelerinin etkisi üzerine bu plandan vazgeçti. Artık şarj girişi olmayan bir iPhone'unun gelmesi söz konusu.

Apple’ın önümüzdeki yıl çıkarmayı planladığı iPhone 17 Air, şimdiye kadarki en ince iPhone olabilir. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda ise Apple’ın bu modeli tamamen bağlantı noktası olmayan ilk iPhone yapmak istediğini ancak bu fikirden vazgeçtiğini öne sürmüştü.



Bu kararın arkasında AB’nin USB-C zorunluluğu olduğu düşünülüyordu. Fakat düşünülenin aksine AB yetkilileri, bağlantı noktası olmayan bir iPhone’un aslında tamamen yasal olduğunu açıkladı. Peki, işin aslı ne? İşte detaylar!

Apple neden USB-C’ye geçmek zorunda kaldı?

Apple, iPhone modellerinde uzun yıllardır kendi geliştirdiği Lightning portunu kullanıyordu. Ancak Avrupa Birliği, elektronik atıkların azaltılması amacıyla Ortak Şarj Cihazı Direktifi adlı düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bu yasayla birlikte farklı cihazlarda kullanılan farklı şarj portlarının tüketicilere ek maliyet getirdiği ve gereksiz elektronik atık oluşturduğu gerekçesiyle, üreticilerin ortak bir şarj standardına geçmesi gerektiği belirtildi.

USB-C’ye geçiş süreci, Apple için bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. MacBook ve iPad modellerinde zaten USB-C kullanılıyordu, ancak iPhone’larda hala Lightning bağlantısı mevcuttu. 2025 yılı itibarıyla yasa tamamen yürürlüğe gireceği için Apple, Lightning portu bulunan son modeller olan iPhone SE ve iPhone 14’ün satışını durdurdu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 17 Air modelinde USB-C bağlantısını tamamen kaldırmayı düşündü ancak AB düzenlemelerinin sorun yaratabileceğinden endişe etti. AB yetkilileri ise, Ortak Şarj Cihazı Direktifi kapsamında bir cihazın kablolu şarj desteği yoksa USB-C kullanma zorunluluğunun olmadığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, kablosuz şarj teknolojilerinin yaygınlaşması ve standart hale gelmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Apple ise MagSafe şarj teknolojisini Wireless Power Consortium ile paylaşarak Qi2 standardının oluşturulmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerin, yalnızca kablosuz şarj desteğine sahip, tamamen bağlantı noktası olmayan bir iPhone’un Avrupa’da satışa sunulmasına engel oluşturmadığı belirtildi.

Apple’ın iPhone 17 Air modelinde USB-C bağlantısını koruyacağı ancak ilerleyen yıllarda tamamen bağlantı noktası olmayan bir modelin piyasaya sürülmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi. AB düzenlemelerinin bu tür bir cihazın satışına engel oluşturmadığı vurgulandı. Şirketin gelecekte kablolu bağlantıları tamamen kaldırarak yalnızca kablosuz şarj ve veri aktarımına dayalı iPhone modellerine geçiş yapmasının mümkün olduğu paylaşıldı.