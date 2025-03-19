Apple'ın en ince iPhone'u iPhone 17 Air'e ait olduğu iddia edilen bir kılıf sızdırıldı.

Ünlü sızıntı kaynağı Sonny Dickson, iPhone 17 Air modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir kılıf görselini paylaştı. Görsel, Apple’ın yıllar sonra yapacağı büyük tasarım değişikliklerinden biri olan kamera çubuğu iddialarını destekliyor.

Önceki sızıntılarda da belirtildiği gibi Apple tüm iPhone 17 serisinde kamera kısmını yeniden tasarlayacak. iPhone 17 Air ise serinin en ince modeli olarak bu değişimi en radikal şekilde benimseyen model olacak.

iPhone 17 Air böyle görünecek:

Kamera çubuğundaki radikal değişimin yanı sıra ince tasarımın bazı tavizler gerektireceği de gelen bilgiler arasında. Özellikle SIM kart yuvasının küresel pazarda tamamen kaldırılabileceği ve mmWave 5G desteğinin sona erebileceği konuşuluyor.

Yeni sızdırılan kılıf görselinin kaynağı tam olarak bilinmese de Sonny Dickson’ın geçmişte iPhone 16 maketlerini sızdırarak ekran boyutlarını doğru tahmin ettiği göz önünde bulundurulduğunda bu sızıntı da güvenilir diyebiliriz.