iPhone 17 Air Normalde Daha Büyük Olacakmış: Peki Apple Neden Daha Küçük Bir Boyutu Tercih Etti?

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Apple'ın iPhone 17 Air'i normalde daha büyük bir boyutla geliştireceği ortaya çıktı.

Apple’ın en ince iPhone'u iPhone 17 Air'in normal şartlarda daha büyük bir ekrana sahip olacağı fakat bükülme riskli nedeniyle iptal edildiği iddia ediliyor.

Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple başlangıçta 6,9 inçlik ekran boyutuna sahip, süper ince bir iPhone 17 Air prototipi üzerinde çalışıyordu ancak bu kadar büyük ve ince bir telefonun yeterince sağlam olmayabileceği endişesiyle projeyi rafa kaldırdı.

Apple, iPhone 6 Plus'ta yaşadığı bükülme sorunundan çekinmiş

Bu kararın arkasında 2014’te iPhone 6 Plus ile yaşanan ve "Bendgate" skandalına yol açan bükülme sorununun olduğu düşünülüyor.

O dönemde telefonun inceliği nedeniyle dar ceplerde kolayca bükülebildiği ortaya çıkmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Apple artık benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için temkinli davranıyor.

Başlangıçta gelen sızıntılar iPhone 17 Air’in iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutuna sahip olacağını ancak daha ince bir tasarımla geleceğini öne sürmüştü fakat görünüşe göre standart iPhone 17 modeliyle hemen hemen aynı boyutta bir iPhone 17 Air göreceğiz.

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/03/17/larger-iphone-17-air-referred-to-prototype/
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