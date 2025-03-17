Mark Gurman, Apple'ın iPhone 17 Air'ı en başta hiçbir bağlantı noktası olmayan, tamamen kablosuz şarj olabilen bir telefon yapmak istediğini iddia etti.

Apple, bu yılki iPhone 17 serisiyle yepyeni bir iPhone modelini bizlerle buluşturmayı planlıyor. Bu telefon, Plus’ın yerine geçecek ve çok büyük ihtimalle iPhone 17 Air ismiyle gelecek. En dikkat çeken özelliği ise ultra ince tasarıma sahip olması olacak. Hatta iddialara göre, 5,5 mm kalınlık ile tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçecek.

iPhone 17 Air hakkında düzenli olarak bilgiler geliyordu. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan yeni iddialar geldi. Gurman, Apple’ın telefon için en başta çok farklı planlarının olduğunu ifade etti.

Apple, iPhone 17’yi şarj girişi olmadan üretmeyi düşünmüş

Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı iddiaya göre Apple, iPhone 17’yi şarj girişi olmadan üretmeyi düşünmüş. Bu da tamamen portsuz ilk iPhone olabileceği anlamına geliyor. Eğer bu gerçek olsaymış şarj işlevleri, kablosuz olarak yapılabilecekmiş. Veri senkronizasyonu ise bulut üzerinden gerçekleştirilecekmiş.

Bu tarz bir hamlenin nedeni ise telefonu daha da ince yapabilmek. Şirket, hâlihazırda inceliği korumak için birçok özellikten vazgeçiyordu. Örneğin telefon, sadece tek bir kamerayla gelecekti. Bağlantı noktasını kaldırmak da bu konuda yararlı olabilecek bir hamleydi.

Ancak Apple, daha sonra bu planından vazgeçmiş ve bağlantı noktalarından vazgeçmeme kararı almış. Bunun nedeni, üreticilerden USB-C bağlantılarını desteklemesini zorunlu kılan Avrupa’dan nasıl bir tepki alınacağının bilinmemesi.

Yine de bu düşünce, Apple’da yeni bir dönemin başlayacağının işareti olabilir. Gurman’a göre yöneticiler, eğer bu telefon başarılı olursa daha ince telefonlar yapmak için gelecekte bağlantı noktası olmayan iPhone’lar çıkarma fikrine olumlu bakıyor.

iPhone 17 Air’da nasıl özellikler olacak?

Bunlar dışında Gurman, iPhone 17 Air’ın muhtemel özelliklerinden de kısaca bahsetti. Telefonun 6,6 inçlik ekran, çok ince çerçeveler, ProMotion, Kamera Denetimi tuşu, 48 MP ana kamera, standart A19 çiple geleceğini belirtti. SIM kartı girişi olmayacağını da ekledi.