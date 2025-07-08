Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisinin dikkat çeken üyesi iPhone 17 Air'in tanıtım rengi ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 17 serisini önümüzdeki Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu seride en çok konuşulan modellerden biri ise ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air olacak. Telefon hakkında hâlâ bilinmeyen bazı detaylar var ama yeni bir sızıntı, merakımızı biraz daha artırmış durumda.

Sızıntılar konusunda sıkça adını duyduğumuz Weibo kullanıcısı Fixed Focus Digital, iPhone 17 Air’in tanıtılacağı ana rengin fazlasıyla açık bir mavi olacağını söyledi. Apple her yeni iPhone serisinde pazarlama için dikkat çeken bir rengi öne çıkarıyor. Bu sefer sıra beyaza çalan maviye gelmiş gibi görünüyor.

iPhone 17 Air'in rengi buna benzer görünecek:

Sızıntıyı yapan kişi bu rengin Apple’ın daha önce kullandığı mavilere benzemediğini söylüyor. Hatta öyle açık bir ton ki, parlaklık olmadığında neredeyse beyazla karıştırılabiliyormuş. Daha önce iPhone 15’in açık mavisi de benzer şekilde karıştırılmıştı ama bu tonun daha farklı olduğu söyleniyor.

Yeni rengin tanıtımlarda iPhone 17 Air'i nasıl süsleyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Apple'ın bu yeni rengi seçmesindeki sebebin, her zamanki gibi sade ama etkileyici dokunuşundan şaşmak istememesi olduğu söyleniyor.