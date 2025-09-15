iPhone 17 Pro ve iPhone Air'in Kutuları Sızdı (Bu Sefer Ufak Bir Farklılık Var...)

Apple'ın 19 Eylül'de raflarda yerini alacak olan yeni iPhone 17 serisinin kutu tasarımları ortaya çıktı. Görünüşe göre bu sene ufak bir yenilik bizleri bekliyor.

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 17 serisine dair birçok şeyi öğrendik. Tabii... Kutuları hariç. Henüz resmî satışa çıkmayan seriyle ilgili T-Mobile Başkanı Jon Freier’in paylaştığı görseller sayesinde iPhone 17 Pro ve iPhone Air’in kutularını ilk kez görebiliyoruz.

12 Eylül'de ön siparişleri başlayan serinin dağıtımı da henüz başlamış değil. Bu nedenle kutularını görme fırsatımız olmadı. 19 Eylül’de raflardaki yerini alacak olan kutular, esasında önceki serilerden pek de farklı değil.

iPhone Air kutusu diğerlerinden farklı

Kutu tasarımlarına bakıldığında Apple’ın her zamanki sade ve şık yaklaşımını koruduğunu görebiliyoruz. iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max kutularında cihazın ön yüzünden bir görsel yer alırken, iPhone Air için bu sefer farklı bir tercih yapılmış.

Apple, iPhone Air’in en güçlü satış kozu olan inceliğini kutu tasarımına da yansıtmış. Kutunun üst kısmında cihazın yandan bir görseli bulunuyor ve bu sayede Apple, iPhone Air’in ultra ince profilini doğrudan gözler önüne seriyor.

Peki siz yeni serinin kutuları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.