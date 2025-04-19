iPhone 17 Pro Max ile iPhone Kullanıcılarının Hayali Nihayet Gerçeğe Dönüşecek

Apple, bu yılki iPhone 17 Pro Max ile birlikte iPhone kullanıcılarının en çok istediği şeyi karşılamayı planlıyor.

Apple, önümüzdeki sonbaharda hem zarifliği hem de gücü ile karşımıza çıkacak iki yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket, iPhone 17 Air ile ultra ince ve hafif bir deneyim sunarken, iPhone 17 Pro Max modeliyle ise adeta tam ters bir yönde ilerleyecek ve daha kalın, daha büyük batarya ve bu sayede kullanıcıların en önemli isteği olan şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunacak.

iPhone 17 Pro Max, daha uzun ömürlü pile sahip olacak

iPhone 17 Pro Max’e yönelik daha kalın olacağı iddiaları son dönemde arttı ve bunun arkasındaki gerekçe elbette büyüyecek olan pil ile ilgili. Esasında mevcut Pro Max modelleri oldukça dayanıklı piller sunuyor, hatta en son çıkan iPhone 16 Pro Max, 33 saate kadar video oynatma imkânıyla iPhone 15 Pro Max’i geride bırakmayı başarmıştı.

Yine de Android telefonlara kıyasla bu yeterli bir seviye değil ve Apple, bu yıl çıtayı daha da yukarı taşımak istiyor.

İddialara göre iPhone 17 Pro Max ile şirket, Apple Watch Ultra’nın “dayanıklılık ve uzun ömür” felsefesini telefon tarafına taşıyacak. Hatta yeni modelin "iPhone 17 Ultra" adıyla çıkacağı söylentilerinin de tam da bu sebepten kaynaklandığı düşünülüyor.