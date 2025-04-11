Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 17 Pro modelinin kılıfı son 2 iki günde 2. kez sızdı. Bu sefer video olarak gelen kılıf, cihazın tasarımına bir bakış atmamızı sağlıyor.

Apple, iPhone 17 ailesini eylül ayında resmen bizlerle buluşturacak. Daha gelmelerine aylar olsa da serideki cihazlar hakkında sürekli sızıntılar görüyorduk. Daha birkaç gün önce Pro modelin kılıfı sızmıştı.

Şimdi ise benzer bir sızıntı daha geldi. Apple paylaşımlarıyla tanınan Majin Bu da iPhone 17’nin kılıfını içeren bir video paylaştı. Videoda, iPhone 17’nin muhtemel tasarımına bir kez daha bakıyoruz.

iPhone 17 böyle bir tasarıma sahip olabilir

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Kılfıı içeren videoda, önceki sızıntılarla ve hatta birkaç gün önce ortaya çıkan kılıfla uyumlu bir tasarım görüyoruz. Apple, bir sürpriz olmazsa arkadaki kamera kurulumunda büyük bir değişikliğe gidecek. Artık kamera adasının tamamen arka üst kısmı kapladığını göreceğiz.

Muhtemelen sol tarafta üçgen kamera kurulumu yer almaya devam edecek. Flaş gibi şeyler ise diğer uca yakın sağ tarafa yerleştirilecek. Ne kadar iyi bir tercih olduğu biraz tartışılır. Bu kadar büyük bir kamera adası dengeli bir görünüm sunsa da estetik açıdan pek iyi görünmeyebilir. Apple’ın gerçekten böyle bir hamle yapıp yapmayacağını görmek için beklememiz gerekiyor.