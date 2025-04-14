iPhone 17 Pro Max’in sızdırılan kılıf testleri, cihazın önceki modellere göre daha büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacağını gösterdi.

Apple’ın sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 17 Pro Max için ortaya çıkan yeni kılıf görüntüleri, cihazın tasarımıyla ilgili ilk ipuçlarını gün yüzüne çıkarıyor. Görsellere bakınca en çok dikkat çeken detay ise arka kamera kısmındaki belirgin büyüme.

Paylaşılan fotoğrafta, iPhone 17 Pro Max maketi kılıfın içine yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor ve ilk bakışta kocaman kamera çıkıntısı dikkat çekiyor. Arka yüzeyin üst kısmını neredeyse tamamen kaplayan bu çıkıntı, önceki modellere göre hem yana doğru hem de yukarı doğru epey büyümüş görünüyor. Aynı tasarımın iPhone 17 Pro’da da karşımıza çıkması bekleniyor.

Apple, kalın kamera çıkıntısını en ince modelle buluşturdu

iPhone 17 serisinde, iki arka kameralı yapısını koruyan standart modelin yanında, iPhone 16 Plus’ın yerini alacak iPhone 17 Air modeli de yerini aldı. Air modeli, arka tarafında tek bir kameraya sahip olmasına rağmen aynı çıkıntılı kamera çubuğu tasarımıyla geliyor. Aynı zamanda bu modelin şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone olduğunu da kaynaklar özellikle vurguladı.

Yeni modellerin tasarımıyla ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Apple bu kamera tasarımıyla beraber fotoğraf kalitesinde nasıl bir değişiklik yaptığını henüz açıklamadı. Tüm detaylar şirketin eylül ayında düzenleyeceği lansmanda netleşecek.