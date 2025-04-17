iPhone 17 Pro modelinin yeni bir render görseli sızdı. Görsel, cihazın değişen arka tasarımı hakkında şimdiye kadarki en net görüntülerden birini sunuyor.

Eylül ayı yaklaştıkça herkesin gözü iPhone 17 serisine çevrilmiş durumda. Apple, bu seneki iPhone modellerinde önemli tasarım değişiklikleri planlıyordu. Şimdiye kadar telefonlar hakkında birçok sızıntı görmüştük. Bugün ise Pro modelle ilgili yeni bir görsel ortaya çıktı.

X’te “kanedacane” ismine sahip bir kullanıcı, iPhone 17 Pro’nun yeni render görselini paylaştı. Bu konsept, cihazın tasarımına bugüne kadarki en net bakışlardan birini atmamızı sağlıyor.

iPhone 17 Pro böyle gözükebilir

Görselde iPhone 17 Pro’nun arka üst kısmının yer aldığını görebiliyoruz. Zaten en büyük tasarım değişikliğe de burada bekleniyor. Bu görselde de önceki sızıntılarla uyumlu şekilde arka taraftaki kamera adası tasarımı yenilenmiş.

Apple, bir sürpriz olmazsa arka üst kısmı tamamen kaplayan, dikdörtgen şeklinde bir kamera adasıyla karşımıza çıkacak. Kameralar, sol tarafta üçgen şeklinde yer almaya devam ederken flaş ve lidar sensör, en sağ tarafa, telefonun diğer ucuna kaydırılacak.

Bu tasarım değişikliğinin neden yapıldığına dair bir açıklama yok ancak şimdiden bazı tartışmalara neden olmuş durumda. Birçok kullanıcı, yeni tasarımı beğenmediğini ve güzel görünmediğini söylüyor. Apple’ın sırf estetik amaçlı mı yaptığını bilmiyoruz. Dengeli bir görünüm sunmak için tercih edilmiş olabilir. Gerçekten böyle olup olmayacağını görmek için eylülü beklememiz gerekiyor.