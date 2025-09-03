Lansmana Günler Kala iPhone 17 Pro Max Kanlı Canlı Karşımızda [Video]

9 Eylül'de gerçekleşecek iPhone 17 serisi lansmanı öncesinde iPhone 17 Pro Max'in fabrika üretiminden yeni bir video ortaya çıktı.

iPhone 17 serisinin lansmanına artık günler kaldı ve bugün daha önce hiç görmediğimiz bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, iPhone 17 Pro Max’in fabrika üretiminden bir videosunu paylaştı.

Paylaşılan kısa klip, iPhone 17 Pro Max’in yatay kamera ünitesini, kamera sensör dizilimlerini ve LiDAR tarayıcı ile LED flaş'ını konumunu gösteriyor. Videoda siyah, gri ve beyaz renk seçenekleri de görülebiliyor ancak ekran koruyucu ile kaplı olduğu için telefonun kullanım esnasındaki performansını göremiyoruz.

iPhone 17 Pro Max işte böyle görünüyor:

Sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max, Güneş ışığı altında daha uzun süre yüksek parlaklık seviyelerini koruyabilecek. Ayrıca yeni soğutma sistemi sayesinde telefonlar, oyun oynarken bile kare hızında düşüş yaşamayacak ve daha az ısınacak.

Buna ek olarak video çekim performansı 4K/60 çözünürlükte iyileştirilecek ve pil kapasitesi artırılacak. iPhone 16 Pro Max’in 4,685 mAh’lik piline kıyasla iPhone 17 Pro Max’in 5,000 mAh pile sahip olacağı tahmin ediliyor.
Peki sizce Apple yeni iPhone 17 serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/iphone-17-pro-max-factory-photo_id173763
