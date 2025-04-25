Apple, iPhone 17 serisinin tamamında 12 GB RAM sunmayı planladığı ortaya çıktı. Bu değişiklikle birlikte rekabet ettiği modellerle arasındaki RAM farkı büyük ölçüde kapanmış olacak.

Apple, önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 serisiyle donanım tarafında uzun zamandır beklenen bir adımı atmaya hazırlanıyor. Şirketin tüm iPhone 17 modellerini 12 GB RAM ile sunmayı planladığı ortaya çıktı. Apple Android telefonlarla arasındaki RAM farkını nihayet kapatacak gibi görünüyor.

Apple, şimdiye kadar iPhone modellerinde nispeten düşük RAM kapasitesi sunması hususunda sık sık eleştiriliyordu. Şirket ise her zaman donanım ve yazılım uyumunun çok iyi olduğunu, bu yüzden fazla RAM’e ihtiyaç duymadığını savunuyordu. Ancak iPhone 15 Pro ile birlikte işler biraz değişti ve RAM miktarı 8 GB’a çıktı. Bu artış da Apple’ın yapay zekâ özellikleri için gerekli olan minimum seviyeyi karşılamak adına atılmış bir adım oldu.

Apple, iPhone 17’de 12 GB RAM sunmayı planlıyor

Sektör analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone 17 Air dahil olmak üzere tüm iPhone 17 modellerini 12 GB RAM ile sunmayı planladığını paylaştı. Ancak tedarik zincirindeki bazı aksaklıklar nedeniyle, giriş modelde yine 8 GB RAM kullanılma ihtimalinin bulunduğunu da ekledi. Kuo, Apple’ın asıl hedefinin iPhone 18 serisinden itibaren tüm modellerde 12 GB RAM’e geçmek olduğunu vurguladı.

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli de 12 GB RAM ile satışa sunuluyor; hatta bazı ülkelerde 16 GB’lık seçeneği de de mevcut. iPhone 17’nin aynı seviyeye çıkmasıyla birlikte Apple, en azından RAM konusunda Android telefonlarla rekabette dengeyi yakalamış olacak. Tabii Android tarafında hâlâ 16 hatta 24 GB RAM’li modellerin olduğunu da unutmamak lazım.