iPhone 17 ailesinde bulunan tüm modellere ait maket tasarımlar paylaşıldı. Serinin en çok konuşulan modeli, hiç şüphesiz iPhone 17 Air olacak gibi görünüyor. Zira bu telefon, ciddi anlamda ince.

Apple'ın piyasaya süreceği ürünler konusunda bilindik bir kaynak olan Sonny Dickson, iPhone 17'yi bekleyen tüketicileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Resmî X hesabında tüm iPhone 17 modellerinin maket tasarımlarını paylaşan Dickson, iPhone 17 Air modelinin ne kadar ince görüneceğini gözler önüne sermiş oldu.

iPhone 17 ailesinin tasarımı büyük oranda netleşti. Hatta Çin'deki teknoloji perakendecileri, bu telefonların maketlerini sergilemeye başladılar. Hâl böyle olunca bunun üzerine bir kez daha konuşmayacağız ancak iPhone 17 Air, ciddi anlamda etkileyici bir model olacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefon, serinin diğer modellerinin neredeyse yarısı kalınlığında olacak.

İşte iPhone 17 ailesinin maket görselleri

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere iPhone 17 ailesi, daha önce alıştığımız boyutlara sahip olacak. iPhone 17 Air ise tüm bunların arasından sıyrılacak. Sonny Dickson, yaptığı paylaşımda "Air modeli inanılmaz derecede ince." ifadesini kullandı.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 Air, 5,5 milimetre civarında kalınlık değerine sahip olacak. Aslında bu rakam, 8,25 milimetre kalınlığında olan iPhone 16 Pro Max'e kıyasla önemli değil gibi görünüyor. Ancak yukarıdaki fotoğraf, rakamlar arasındaki farkın yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor olması açısından oldukça önemli.