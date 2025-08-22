Merakla Beklenen iPhone 17’nin Resmî Kılıfları Ortaya Çıktı: İşte Tüm Renk Seçenekleri

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Apple’ın iPhone 17 serisi için hazırladığı yeni aksesuarlar hakkında detaylar gelmeye başladı. Sızıntılar, özellikle kılıf tasarımlarının önceki modellerden farklılık göstereceğini ortaya koyuyor. Yeni seride kullanılacak malzeme ve eklenen işlevsel detaylar şimdiden dikkat çekiyor.

Apple’ın iPhone 17 serisi için hazırladığı yeni kılıflar ortaya çıktı. “TechWoven” olarak adlandırılan bu kılıflar hem yeni renk seçenekleriyle hem de güncellenmiş tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Paylaşılan görsellere bakılırsa kılıflar siyah, mavi, yeşil, mor ve turuncu olmak üzere beş farklı renkte geliyor. Kumaş dokusunu andıran mat bir tasarıma sahip bu kılıflar, geçtiğimiz yıl üretimi durdurulan FineWoven serisinin yerini alacak.

Daha sağlam kumaş yapısıyla geliyor

iphone 17 serisi kılıflar

FineWoven kılıflar dayanıklılık sorunları yüzünden çok eleştirilmişti. Apple’ın yeni TechWoven serisinin ise daha sağlam bir kumaş yapısıyla geldiği söyleniyor. Bu kılıflarda metal tuşlar, ekstra bir Kamera Kontrol tuşu ve MagSafe desteği de mevcut. Hatta alt kısımda çapraz askı ya da farklı aksesuarlar takılabilsin diye iki küçük delik bile bırakılmış.

iphone 17 serisi kılıflar

Paylaşılan görseller, özellikle yatay kamera barıyla gelmesi beklenen iPhone 17 Pro modellerine aitmiş izlenimi verse de bu kılıfların tüm iPhone 17 serisi için sunulacağı belirtiliyor. Tabii gerçekten satışa çıkıp çıkmayacağı çok yakında belli olacak. Apple, eylülde iPhone 17’yi tanıttığında bu kılıflar da muhtemelen resmi olarak karşımıza çıkacak.
İLGİLİ HABER

iPhone 17 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? (ABD'nin Gümrük Vergisi En Çok Bizi Vuracak)
İLGİLİ HABER

Geri Sayım Başladı: iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?
İLGİLİ HABER

Tüm Zamanların En Güçlü iPhone'u Olacak iPhone 17 Pro Max Hakkında Bildiğimiz Her Şey!
İLGİLİ HABER

İnce Olmaktan Başka Ne Özelliği Var ki? iPhone 17 Air Hakkında Bildiğimiz Her Şey!
İLGİLİ HABER

iPhone 17 İçin Geri Sayım Başladı: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/08/21/iphone-17-techwoven-case-colors/
Radara Giren Fırsatlar
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler