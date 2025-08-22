Apple’ın iPhone 17 serisi için hazırladığı yeni aksesuarlar hakkında detaylar gelmeye başladı. Sızıntılar, özellikle kılıf tasarımlarının önceki modellerden farklılık göstereceğini ortaya koyuyor. Yeni seride kullanılacak malzeme ve eklenen işlevsel detaylar şimdiden dikkat çekiyor.

Apple’ın iPhone 17 serisi için hazırladığı yeni kılıflar ortaya çıktı. “TechWoven” olarak adlandırılan bu kılıflar hem yeni renk seçenekleriyle hem de güncellenmiş tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Paylaşılan görsellere bakılırsa kılıflar siyah, mavi, yeşil, mor ve turuncu olmak üzere beş farklı renkte geliyor. Kumaş dokusunu andıran mat bir tasarıma sahip bu kılıflar, geçtiğimiz yıl üretimi durdurulan FineWoven serisinin yerini alacak.

Daha sağlam kumaş yapısıyla geliyor

FineWoven kılıflar dayanıklılık sorunları yüzünden çok eleştirilmişti. Apple’ın yeni TechWoven serisinin ise daha sağlam bir kumaş yapısıyla geldiği söyleniyor. Bu kılıflarda metal tuşlar, ekstra bir Kamera Kontrol tuşu ve MagSafe desteği de mevcut. Hatta alt kısımda çapraz askı ya da farklı aksesuarlar takılabilsin diye iki küçük delik bile bırakılmış.

Paylaşılan görseller, özellikle yatay kamera barıyla gelmesi beklenen iPhone 17 Pro modellerine aitmiş izlenimi verse de bu kılıfların tüm iPhone 17 serisi için sunulacağı belirtiliyor. Tabii gerçekten satışa çıkıp çıkmayacağı çok yakında belli olacak. Apple, eylülde iPhone 17’yi tanıttığında bu kılıflar da muhtemelen resmi olarak karşımıza çıkacak.