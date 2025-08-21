Apple, iPhone 17 serisini tanıtacağı etkinlik tarihini yanlışlıkla kendi uygulaması üzerinden paylaştı. Apple TV’de kısa süreliğine görülen afiş, etkinliğin 9 Eylül 2025 Salı günü yapılacağını ortaya koydu. Bu tarih, Apple’ın önceki yıllardaki lansman takvimleriyle de uyumlu görünüyor.

Apple, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir gelişmeye imza attı. iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi, Apple TV uygulamasında kısa süreliğine görülen bir etkinlik afişi sayesinde ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre tanıtım etkinliği 9 Eylül 2025 Salı günü yapılacak. Bu tarih, Apple’ın önceki lansman programlarıyla birebir uyumlu.

iPhone 17 modellerinin etkinlik sonrası 12 Eylül’de ön siparişlerin başlayacağı, 19 Eylül’den itibaren mağazalarda yerini alacağı öngörülüyor. iPhone 17 ailesinin bu yıl iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve ultra ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone 17 Air şeklinde dört farklı modelle gelmesi bekleniyor.

