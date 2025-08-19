iPhone 18 ile Kamera Denetimi Tuşuna Veda Edebiliriz (Beklediğimizden Erken Rafa Kalktı...)

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Yeni gelen bir sızıntıya göre Apple'ın iPhone 18 serisinde Kamera Denetimi tuşuna yer vermeyeceği ve bu tuşun bulunacağı son serinin iPhone 17 serisi olacağı söyleniyor.

Çin’den gelen tartışmalı bir iddiaya göre bu yıl tanıtılacak iPhone 17 modelleri, Apple’ın Kamera Denetimi tuşunu kullanan son telefonları olabilir.

Weibo’daki “OvO OvO OvO OvO” isimli hesaptan paylaşılan sızıntıya göre Apple, kullanıcı ilgisinin düşük olması ve maliyetleri düşürme amacıyla tedarikçilerden bu bileşeni yeniden sipariş etmeyecek.

Kamera Denetimi tuşu kullanıcıları ikiye bölmüştü

Kamera Denetimi Tuşu

Kamera Denetimi tuşu iPhone 16 serisiyle birlikte hayatımıza girmiş ve kullanıcıları ikiye bölmüştü. Bir kısım kullanıcı, fiziksel tuşun sağladığı hızlı zoom ve ayar kontrollerini profesyonel kamera ekipmanına benzeterek övgüyle karşılarken, diğer kısımda kalanlar ise ekrandaki mevcut kontrollerle aynı işlevi gördüğünü ve çoğunlukla kullanmadıklarını söylüyordu.

Apple’ın tuşa dair nihai kararı, çoğunluğun ne kadar faydalı bulduğuna bağlı olacak gibi. Şirketin bu tuşu tamamen kaldırmanın aksine, önümüzdeki modellerde işlevinde değişikliklere gitmesini de mümkün olabileceği söyleniyor.
İLGİLİ HABER

iPhone 17 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? (ABD'nin Gümrük Vergisi En Çok Bizi Vuracak)
İLGİLİ HABER

Geri Sayım Başladı: iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?
İLGİLİ HABER

Tüm Zamanların En Güçlü iPhone'u Olacak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max Hakkında Bildiğimiz Her Şey
İLGİLİ HABER

İnce Olmaktan Başka Ne Özelliği Var ki? iPhone 17 Air Hakkında Bildiğimiz Her Şey!
İLGİLİ HABER

iPhone 17 İçin Geri Sayım Başladı: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Peki sizce Kamera Denetimi tuşu ne kadar önemli? Aktif olarak kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/08/19/apple-drop-camera-control-button-iphone-18
Radara Giren Fırsatlar
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler