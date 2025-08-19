Yeni gelen bir sızıntıya göre Apple'ın iPhone 18 serisinde Kamera Denetimi tuşuna yer vermeyeceği ve bu tuşun bulunacağı son serinin iPhone 17 serisi olacağı söyleniyor.

Çin’den gelen tartışmalı bir iddiaya göre bu yıl tanıtılacak iPhone 17 modelleri, Apple’ın Kamera Denetimi tuşunu kullanan son telefonları olabilir.

Weibo’daki “OvO OvO OvO OvO” isimli hesaptan paylaşılan sızıntıya göre Apple, kullanıcı ilgisinin düşük olması ve maliyetleri düşürme amacıyla tedarikçilerden bu bileşeni yeniden sipariş etmeyecek.

Kamera Denetimi tuşu kullanıcıları ikiye bölmüştü

Kamera Denetimi tuşu iPhone 16 serisiyle birlikte hayatımıza girmiş ve kullanıcıları ikiye bölmüştü. Bir kısım kullanıcı, fiziksel tuşun sağladığı hızlı zoom ve ayar kontrollerini profesyonel kamera ekipmanına benzeterek övgüyle karşılarken, diğer kısımda kalanlar ise ekrandaki mevcut kontrollerle aynı işlevi gördüğünü ve çoğunlukla kullanmadıklarını söylüyordu.

Apple’ın tuşa dair nihai kararı, çoğunluğun ne kadar faydalı bulduğuna bağlı olacak gibi. Şirketin bu tuşu tamamen kaldırmanın aksine, önümüzdeki modellerde işlevinde değişikliklere gitmesini de mümkün olabileceği söyleniyor.

Peki sizce Kamera Denetimi tuşu ne kadar önemli? Aktif olarak kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.