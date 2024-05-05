Yeni bir iddiaya göre Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026'ya ertelemiş durumda. Buna göre iPhone 18 Pro, ekran altı FaceID'ye sahip ilk iPhone olacak. standart modeller ise 2027'de yeni tasarıma geçiş yapmış olacak.

Android telefonlarda ekran/gövde oranını artırmak uzun yıllardır en önemli tasarım konularından biri olmuştur. Bu nedenle kavisli kenar, açılır-kapanır selfie kamerası, ekran altı selfie kamerası vb. pek çok tasarım denenmişti. Günümüzde düz ekran, ince ekran çerçeveleri ve tek bir deliğe sığdırılmış ön kamera standart hale gelmiş durumda.

Apple ise tasarım konusunda standartları geriden takip etmeyi seven bir firma. Android telefon üreticileri farklı farklı tasarımlar deneyip iptal ederken Apple, son 10 yılda iPhone 6, iPhone X ve iPhone 14 Pro modelleri dışında büyük bir tasarım değişikliğine gitmedi. Önce ana ekran tuşu gitti, sonra çentik gitti sonra… Apple'ın bir sonraki tasarım yükseltmesi ne olacak?

Ekran altı FaceID, 2026'ya ertelendi. Standart modeller ise 2027'ye kadar alamayacak...

Haberin başında da aktardığımız gibi tasarım konusunda bir numaralı yükseltme ekran/gövde oranını artırmak. Apple da tasarım yükseltmelerini bu noktada gerçekleştiriyor ve bir sonraki yükseltmenin ekran altı FaceID olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gerçekleştiğinde iPhone ekranında Android telefonlardaki gibi küçük bir selfie kamera deliği olacak. Hatta ekran altı kamera gelirse o bile olmayabilir…

Ekran altı FaceID'nın geleceğine kesin gözüyle bakılsa da hangi iPhone modelinde geleceği konusunda bilinmezlik sürüyor. Tahminler en geç iPhone 17 modelinde yeni tasarımı görebileceğimiz yönündeydi ancak başarılı sızıntılarıyla bilinen Ross Young, Apple'ın ekran altı FaceID'yi yine ertelediğini öne sürdü. Sebebi ise tahmin edebileceğiniz gibi Apple'ın yeni teknolojiden istediği verimi alamıyor olması.

Ross Young'a göre ekran altı FaceID, en erken 2026 yılında yani iPhone 18 serisi ile tanıtılacak. Tıpkı mevcut dinamik ada tasarımında olduğu gibi iPhone 18 Pro ve Pro Max, ekran altı FaceID'ye sahip ilk modeller olacak. Standart modeller ise ancak 2027 yılında yani iPhone 19'da ekran altı FaceID'ye sahip olacak.