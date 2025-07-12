iPhone fotoğraf aktarma işlemi için USB, AirDrop, iCloud ve diğer pratik yöntemleri bu içeriğimizde sizler için listeledik.

Günümüzde çok daha kolay olsa da geçmişte iPhone kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri, fotoğrafları bilgisayara veya başka bir cihaza aktarmaktı. iPhone fotoğraf aktarma işlemi, hem yedekleme hem de depolama alanını boşaltma açısından oldukça önemli ve iPhone’unuzda biriken fotoğrafları farklı platformlara aktarmak için birçok farklı yöntem bulunmakta.

Bu içerikte iPhone fotoğraf aktarma işlemini bilgisayara, Mac’e, bulut depolama hizmetlerine ve başka bir iPhone veya Android telefona nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatacağız.

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma

USB kablosu ile aktarma

iPhone’u USB kablosuyla bilgisayara bağlayın ve telefonun kilidini açın.

Windows’ta Başlat menüsünden Fotoğraflar uygulamasını açın.

“USB aygıtından içe aktar” seçeneğine tıklayın.

Aktarmak istediğiniz fotoğrafları seçip aktarımı başlatın.

iCloud Fotoğraflar ile kablosuz aktarma

iPhone’da Ayarlar > iCloud > Fotoğraflar’dan iCloud Fotoğraflar’ı açın.

Windows için iCloud uygulamasını bilgisayara kurun ve fotoğraf senkronizasyonunu aktif edin.

Böylece iPhone’daki fotoğraflar otomatik olarak bilgisayara indirilecektir.

Üçüncü parti programlar ile aktarma

Tenorshare iCarefone gibi programlar kullanarak USB kablosu ile kolayca fotoğraf aktarımı yapabilirsiniz.

Programı indirip kurduktan sonra iPhone’u bağlayıp “Yedekle ve Aktar” seçeneği ile fotoğrafları bilgisayara aktarabilirsiniz.

Bilgisayardan iPhone'a fotoğraf aktarma

iTunes ile fotoğraf eşzamanlama

iTunes’u açın ve iPhone simgesine tıklayın.

Fotoğraflar sekmesinden “Fotoğrafları Eşzamanla” seçeneğini işaretleyin.

Bilgisayardan seçtiğiniz klasör veya fotoğraflar böylelikle iPhone’a aktarılır.

iCloud Web veya uygulama ile yükleme

iCloud.com’a giriş yapın, Fotoğraflar bölümünden fotoğrafları yükleyin.

iPhone’da iCloud Fotoğraflar açık ise fotoğraflar otomatik olarak telefonunuza gelir.

iPhone’dan iPhone’a fotoğraf aktarma

iCloud Fotoğraflar’ı açarak tüm fotoğraflarınızı Apple hesabınıza yedekleyin.

Yeni iPhone kurulumunda iCloud yedeğinden geri yükleme yaparak fotoğrafları aktarabilirsiniz.

Alternatif olarak başka bir iPhone'a AirDrop ile doğrudan fotoğraf paylaşımı yapılabilir.

iPhone’dan Android telefona fotoğraf aktarırken kalite kaybı yaşanır mı?

Fotoğrafları USB kablosuyla önce bilgisayara aktarıp sonra Android’e kopyalarsanız kalite kaybı olmaz. Alternatif olarak iCloud üzerinden fotoğraflarınızı buluta yükleyip Android cihazınızda icloud.com’dan indirerek de aktarabilirsiniz ancak iCloud’un ücretsiz depolama alanı 5 GB ile sınırlı olduğundan büyük fotoğraf arşivleri için yetersiz olabilir.

iCloud Fotoğraflar’ı kullanarak fotoğraflarımı nasıl senkronize ederim?

iPhone’da Ayarlar > Adınız > iCloud > Fotoğraflar yolunu izleyip “iCloud Fotoğraflar” seçeneğini aktif edin. Böylece fotoğraflarınız iCloud’a yedeklenir ve diğer Apple cihazlarınızda otomatik olarak senkronize olur. Bilgisayarda iCloud uygulamasını kurarak veya iCloud.com üzerinden fotoğraflarınıza erişebilirsiniz.

iPhone’dan fotoğraf aktarırken "İçe aktarma" seçeneği görünmüyor, ne yapmalıyım?

iPhone’unuzun kilidinin açık olduğundan emin olun ve USB kablosunu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Ayrıca iPhone’unuzda “Bu cihaza güven” uyarısı çıkarsa onaylayın.