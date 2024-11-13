Şöyle bir düşünün de sizin veya çevrenizdeki iPhone kullanıp ekranı çatlamayan veya kırılmayan kaç kişi var?

Hem dayanıklılığıyla övülen bu cihazlar hem de kullanıcılarının "Azıcık kırık, ne olacak?" diyerek günlük hayatlarına devam ettiği, ironik bir trendin içinde yer alıyor. Hatta belki de o kırık ekranlı kullanıcı sizsiniz!

Peki, dünyada kaç iPhone kullanıcısı çatlak bir ekranla hayata devam ediyor? Verilere göre bu oran sandığımızdan yüksek ve oldukça ilginç sebepleri var.

O kadar azımsanacak rakamlar değil.

iPhone kullanıcılarının yaklaşık %25’i yani her dört kullanıcıdan birinin ekranı kırılıyor veya çatlıyor. %15’i ise telefonu bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Saat başına da 5.671 telefon kırılıyor yani saniyede iki tane diyebiliriz.

Bu yüksek oran, yalnızca ufak çatlaklardan değil, çoğu zaman ekranın büyük bir kısmının hasar gördüğü ciddi kırıklardan da oluşuyor.

Neden kırık şekilde kullanmaya devam ediyorlar?

Kişiden kişiye göre değişen pek çok sebep var. Yaklaşık %31’lik kısım, ekran kırılınca yetkili servise götürmeyi ihmal ediyor ya da ihmal etmeyi tercih ediyor da diyebiliriz. E bunun sebebi de belli, yüksek maliyet!

Bazıları da bu şekilde kullanmaya alışıyor ve durumu normal görüyor. Birkaç çatlak yüzünden neden o kadar para verelim ki diyerek ekrana çatlaksız şekilde bakıyor gibiler.

Genellikle de ekrandaki kırıkların cihazın etkileyişini etkilemediğini düşünüyor ve büyük bir ekran sorunu olmadıkça tamir işini erteliyor.

Çatlayan ekrandan hayata bakış açısı adlı çalışmada siz hangisisiniz?

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