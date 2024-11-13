Çok Para Kalsın Böyle: iPhone Kullanıcılarının Yüzde Kaçı Ekranı Kırık veya Çatlak Kullanıyor?

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Şöyle bir düşünün de sizin veya çevrenizdeki iPhone kullanıp ekranı çatlamayan veya kırılmayan kaç kişi var?

Hem dayanıklılığıyla övülen bu cihazlar hem de kullanıcılarının "Azıcık kırık, ne olacak?" diyerek günlük hayatlarına devam ettiği, ironik bir trendin içinde yer alıyor. Hatta belki de o kırık ekranlı kullanıcı sizsiniz!

Peki, dünyada kaç iPhone kullanıcısı çatlak bir ekranla hayata devam ediyor? Verilere göre bu oran sandığımızdan yüksek ve oldukça ilginç sebepleri var.

O kadar azımsanacak rakamlar değil.

iphone kırık ekran

iPhone kullanıcılarının yaklaşık %25’i yani her dört kullanıcıdan birinin ekranı kırılıyor veya çatlıyor. %15’i ise telefonu bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Saat başına da 5.671 telefon kırılıyor yani saniyede iki tane diyebiliriz.

Bu yüksek oran, yalnızca ufak çatlaklardan değil, çoğu zaman ekranın büyük bir kısmının hasar gördüğü ciddi kırıklardan da oluşuyor.

Neden kırık şekilde kullanmaya devam ediyorlar?

iphone çatlak ekran

Kişiden kişiye göre değişen pek çok sebep var. Yaklaşık %31’lik kısım, ekran kırılınca yetkili servise götürmeyi ihmal ediyor ya da ihmal etmeyi tercih ediyor da diyebiliriz. E bunun sebebi de belli, yüksek maliyet!

Bazıları da bu şekilde kullanmaya alışıyor ve durumu normal görüyor. Birkaç çatlak yüzünden neden o kadar para verelim ki diyerek ekrana çatlaksız şekilde bakıyor gibiler.

Genellikle de ekrandaki kırıkların cihazın etkileyişini etkilemediğini düşünüyor ve büyük bir ekran sorunu olmadıkça tamir işini erteliyor.

Çatlayan ekrandan hayata bakış açısı adlı çalışmada siz hangisisiniz?

Kaynaklar: Cnet, Square Repair

Bu telefonları da inceleyebilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Apple Şarj Kablolarının Sararmasının 6 Nedeni (İnsanın Çamaşır Suyuna Batırası Geliyor!)
İLGİLİ HABER

Siz Öldükten Sonra Parmak İzninizle Telefonunuzu Açabilirler mi?
İLGİLİ HABER

iPhone'da Ekran Parlaklığı Belirli Bir Seviyeden Sonra Neden Artmıyor? (Telefonunuz Bozuk Değil)
İLGİLİ HABER

Üstün Teknolojilerle Donatılmış MacBook'larda Neden Face ID Kullanılmıyor?

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler