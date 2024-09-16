Apple cihazlarına sahipseniz, muhtemelen beyaz şarj kablolarınızın sanki kül tablasına yatırmış gibi zamanla sarardığını fark etmişsinizdir.

İlk günkü gibi parlak beyaz olmaması ve sarımsı bir renge dönüşmesi de kullanıcılar tarafından oldukça can sıkıcı bir durum.

Peki neden yeni aldığımız gibi kalmıyor, sararmaması için bir şeyler yapabilir miyiz?

Güneşin gizli etkisi

Günlük hayatta farkında olmadan maruz kaldığımız UV ışınları sadece cildimize değil, nesnelerin renklerine de zarar veriyor.

Apple’ın şarj kabloları, dış kaplamasında kullanılan termoplastik elastomer malzeme sayesinde dayanıklı ve esnek. Ancak bu malzeme, uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında yavaş yavaş renk değiştirebiliyor.

Özellikle kabloyu masa üstünde veya güneş alan bir yerde bırakıyorsanız, kablonun sararması kaçınılmaz hâle gelir.

Isı ve sıcaklık farklılıkları

Elektrik akımı geçtiğinde kablo hafif de olsa ısınıyor. Fark etmeyebilirsiniz ama kablo düzenli olarak bu ısıya maruz kaldığında dış kaplamasında değişiklikler meydana geliyor.

Isınma da özellikle uzun süre prizde kalan ya da aşırı yoğun kullanımda olan kablolarda daha sık görülüyor. Ayrıca farklı ortamlardaki sıcaklık değişiklikleri de malzemenin bozulmasına katkıda bulunuyor ve zamanla renk değişimi oluşuyor.

Günlük hayatın bir parçası: yağ, kir ve ter

Kablolarımızı sıklıkla dokunuruz ve bu esnada ellerimizdeki yağlar, kirler ve hatta ter, kablonun yüzeyinde birikmeye başlıyor. Kirler de zamanla kabloya yapışarak sarımsı bir tabaka oluşmasına neden oluyor.

Özellikle elleriniz terliyse veya kirliyse, bu süreci daha da hızlandırırsınız. Ne kadar temiz olduğumuzu düşünsek de bu doğal süreçten kaçmak pek mümkün değil.

Plastik içeriğinin zamanla bozulması

Apple şarj kabloları çevre dostu malzemelerden üretiliyor ve bu malzemeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliklere sahip. Ancak bu avantaj aynı zamanda uzun vadede bir dezavantaj da yaratabiliyor.

Kablonun dış kaplaması zamanla bozulmaya başladığında, renk kaybı ve sararma kaçınılmaz hâle geliyor. Biyolojik olarak parçalanabilirlik, kablonun yapısının zamanla doğaya dönüşmesini kolaylaştırırken aynı zamanda sararma sürecini de hızlandırıyor.

Sürtünme ve aşınma

Şarj kablosunu sürekli çantaya koyup çıkarıyorsanız veya farklı yüzeylerle temas ediyorsa, kablonun yüzeyi sürtünmeye bağlı olarak da yıpranıyor.

Yıpranma, dış kaplamanın ince tabakasını zayıflatarak renginin değişmesine neden olabiliyor. Ayrıca kablonun bükülmesi, sıkıştırılması ve sürekli hareket ettirilmesi de sararma sürecini hızlandıran faktörlerden biri.

Zamanın kaçınılmaz etkisi

Ne kadar dikkatli olursanız olun, zamanla her şey eskir ve bozulur. Apple şarj kabloları da bu kuraldan muaf değil. Günlük kullanım, dış etkenler ve malzemenin doğal ömrü bir araya geldiğinde kablonun ilk günkü parlaklığını kaybetmesi kaçınılmaz.

Özetle, kablonuz ne kadar temiz kullanılsa da yıllar içinde sararma süreci kaçınılmaz olarak başlıyor.

Apple Şarj kablosunun sararmasını engellemek için ne yapabilirsiniz?

Peki, bu sararmayı tamamen önlemek mümkün mü? Ne yazık ki, sararmayı tamamen durdurmak pek mümkün değil. Ancak bu süreci yavaşlatmak için birkaç basit ipucu işe yarayabilir:

Kabloyu mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Masanızda ya da açıkta değil, çekmecede veya kapalı bir alanda muhafaza edin.

Masanızda ya da açıkta değil, çekmecede veya kapalı bir alanda muhafaza edin. Kabloya dokunmadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Terli ya da yağlı ellerle kabloyu kullanmaktan kaçının.

Terli ya da yağlı ellerle kabloyu kullanmaktan kaçının. Kablonuzu düzenli aralıklarla hafif nemli bir bezle silerek üzerindeki kir ve yağı temizleyin.

üzerindeki kir ve yağı temizleyin. Kablonuzu sürekli bükmek, sarmak ya da çekiştirmek yerine, nazik ve düzgün bir şekilde kullanmaya özen gösterin.

Kablonuz sarardığında endişelenmenize gerek yok çünkü bu sadece doğal bir süreç. Gerçi Apple da sormak lazım neden sararmayan malzemeden yapamıyorsunuz ya da neden beyaz?

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