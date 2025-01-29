Microsoft, Windows 11 için iPhone bağlantısını kolaylaştıran yeni bir özellik test etmeye başladı. Güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için iPhone bağlantısını daha erişilebilir hale getiren yeni bir özelliği test etmeye başladı. Phone Link uygulamasıyla çalışan bu özellik sayesinde iPhone sahipleri, telefonlarına doğrudan Windows'un Başlat menüsünden ulaşabilecek.

Microsoft'un iPhone kullanıcıları için Windows 11'e yeni bir özellik eklediği ortaya çıktı. Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar, Geliştirme (Dev) veya Beta sürümünü çalıştıran bilgisayarlarında bu yeni özelliği deneyimleyebilecek.

Microsoft'tan iPhone sahiplerine yeni özellik

Yeni özellikle birlikte Başlat menüsünün yanına eklenen widget, iPhone'un pil seviyesi, bildirimler, son aranan kişiler ve bağlantı durumu gibi bilgileri doğrudan görüntülemeye olanak tanıyacak. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için Phone Link uygulamasının 1.24121.30.0 veya daha yeni bir sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda bir Microsoft hesabıyla oturum açılması ve Bluetooth LE destekleyen bir bilgisayar kullanılması şart.

Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları, Phone Link uygulaması üzerinden iPhone ve Android cihazları arasında dosya paylaşımı yapabilecek. Geçtiğimiz yıl uygulamaya eklenen "Önerilen Cevaplar" özelliği sayesinde hızlı mesaj yanıtlama imkanı sunulmuştu. Bu özellik artık iPhone kullanıcıları için de aktif hale geliyor. Kullanıcılar, Başlat menüsüne girerek iPhone veya Android bağlantı seçeneğini seçip ekrandaki talimatları takip ederek kurulumu tamamlayabilecek. Ancak bu özellik, Windows 11’in Pro Education ve Education sürümlerinde desteklenmeyecek. Güncelleme aşamalı olarak dağıtıldığı için tüm kullanıcılara ulaşması zaman alabilir.